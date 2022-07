Los perros de lucha y sus nuevas vidas

Las segundas oportunidades existen. De hecho, hasta para los animales. Pocho, un pitbull rescatado, de alrededor 4 años de edad, es prueba de aquello. De ser utilizado como un perro de pelea en Machala, ahora es una dócil mascota en su nuevo hogar, en Guayaquil.

El can se limitaba a pelear y sobrevivir; pero tras una denuncia fue retirado de quien lo usaba como una fuente de ingresos a costa de su vida.

Ahora vive con Alba Toledo y su padre, quienes le abrieron las puertas de su casa en el puerto principal como una segunda oportunidad, alejada de todo peligro y daño que sufrió.

Pero las heridas emocionales no se curan tan rápido como las físicas. Los primeros seis meses de estadía en su nuevo hogar, Pocho no podía ver un cinturón sin sentir miedo, cuenta Toledo.

“Cuando veía a mi papá ponerse o quitarse el cinturón, agachaba la cabeza como si tuviera miedo, nos pudimos dar cuenta de eso de inmediato... Pero ahora sabe que no volverá a sufrir y poco a poco perdió ese temor”, comenta Toledo. Añade que, a pesar de haber sido un perro para peleas, Pocho nunca los ha herido a ellos u otra persona que conocen;al contrario, ha mostrado ser un animal muy cariñoso.

Pilar Salazar, de Almanimal, comenta que desde el 2018 que comenzaron las operaciones de la fundación, han rescatado a 5 perros relacionados a un ambiente de luchas entre canes, por denuncias ciudadanas, y transferencia de cuidado de un centro a otro. Dos de los cinco canes con problemas de agresión han sido rehabilitados y dados en adopción, siendo uno de ellos Pocho. Antes era conocido en el centro como ‘Marshmellow’, que pudo ser rehabilitado y dado en adopción en cuatro meses. Otro está en proceso de adopción. Todo esto debido al esfuerzo y tiempo dedicado en ellos por sus cuidadores.

“Tenemos dos dados en adopción y uno en proceso, pero los otros dos aún presentan problemas con otros animales, por eso no los ponemos aún para ser enviados con nuevas familias”, explica Salazar.

Hace año y medio, añade, recibimos una denuncia de tres perros que eran usados para lucha. Dos confirmamos que eran peleadores y el otro era usado para reproducción de crías, el dueño anterior incluso nos amenazó por quitarle a sus animales. De los tres rescatados, uno saldrá en adopción, pero de los restantes, Bronco, que fue utilizado en luchas clandestinas, se ha vuelto dócil con las personas, pero aún presenta rasgos agresivos cuando ve a otros perros.

Tratamiento. Bronco requiere más tiempo en terapia, pero hay mejoría, dice la experta. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Pilar reconoce que la rehabilitación de Bronco ha sido un camino largo, pero han avanzado y presenciado un gran cambio en el animal desde que llegó a su fundación. Antes, asegura, era un perro escuálido y con miedo, ahora es amigable con las personas, pese a su conflicto con el resto de animales, que persiste a ratos.

Yvonne Roca, miembro de Rescate Animal, señala que su organización no cuenta con denuncias ni con este tipo de rescates, pero -según indica- conocen que las principales razones de los ciudadanos para no hablarlo es por miedo a las consecuencias que pueda traer eso.

“Muchas de las personas que organizan o participan de estos negocios tienden a amenazar a quien dé información de sus negocios, por eso el ciudadano común teme dar información de estos casos”, asegura.

Destaca que pese al intento de muchas organizaciones, creen que no es posible rehabilitar a todos ellos, debido al tiempo que llevan siendo utilizados para actos violentos y la gran cantidad de heridas, tanto físicas como mentales, que han recibido a lo largo de sus cortas vidas.

La cifra $ 850

La multa

que reciben quienes participen de peleas de canes. Son dos salarios básicos que deben pagar, además de recibir otras sanciones.

“Cuando no hay salvación, usualmente la única salida es la eutanasia, un perro desequilibrado no solo es un daño para su especie, sino para cualquiera”, justifica Roca.

EXPRESO solicitó a la Dirección de Bienestar Animal de Guayaquil estadísticas de denuncias recibidas sobre casos de perros usados para peleas. Según Shirley Moreno, directora del área, no ha recibido ninguna. Sin embargo Ana Betzabeth Pineda, excomisaria policial del Guayas desde 2019 hasta 2021, recuerda que durante ese período recibió alrededor de diez casos de canes, cuyos dueños se lucraban del uso de ellos a través de las peleas.

“El tiempo que trabajé en estos casos era muy delicado de tratar, veías perros casi muertos y dispuestos a matar, era impactante y te quedan sus caras grabadas en la memoria. Este es un problema que existe”, advierte.

La vida de estos canes fue marcada por la violencia y los abusos, pero este pasado no fue ningún impedimento para darle la vuelta a este capítulo de sus vidas. “Han tenido dificultades al inicio, como Bronco, pero el perro que vemos ahora y el que conocimos en un inicio no es el mismo, antes era un animal asustado, ahora está lleno de vida y cariño para cualquier persona”, sostiene Salazar.

“A Pocho desde que lo conocimos saltó para lamernos y jugar, pero él tenía aún temores que no fueron tratados... fue con todo el cariño que se le dio que logramos cambiar su actitud y el rumbo que tomará. Ahora es un pequeñín más, el más tierno de la casa”, comenta Toledo, quien hace un llamado a que las autoridades y la sociedad se involucren más en esta problemática, a fin de alertarla, sancionarla y sobre todo frenarla, pero de forma permanente.

Son pocos los casos que se denuncian de perros utilizados para peleas callejeras u organizadas. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Todos tienen salvación si hay iniciativa y paciencia

La vida de estos canes puede ser salvada si se les da suficiente tiempo para su adecuada rehabilitación y reinserción en la sociedad. “Todo dependerá de las fundaciones y sus rehabilitadores, si se rinden con ellos o toman la decisión de usar la eutanasia con los perros”, explica Maximiliano Alarcón, quien es educador canino.

Él es originario de Argentina y ha tomado alrededor de 10 casos de canes utilizados en luchas clandestinas, comenta que todos fueron rehabilitados exitosamente; y en Ecuador solo ha trabajado un caso que viene de este ambiente.

“Hermes fue el único luchador que hemos tratado aquí. Tomó más de año y medio su rehabilitación, pero logramos que pueda reinsertarse a la sociedad... Contamos como caso exitoso que el perro no actúe con agresividad con otro animal y no lo ataque, puede tener disconformidad, pero mientras su primer instinto no sea el ataque a matar, pues es un éxito”, explica Alarcón.

Las denuncias Cifras

La Dirección de Bienestar Animal de Guayaquil reporta 612 casos de animales rescatados por denuncias de maltrato y abandono, entre otros, de los cuales 232 son perros.

Las sanciones

El artículo 7, literal L de la ordenanza municipal que regula la protección y tenencia de fauna urbana, pena con la multa de dos salarios básicos, retiro de la mascota, 24 horas de servicio comunitario y 8 horas de charlas sobre bienestar animal.