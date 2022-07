Una mujer exige que le devuelvan a su mascota, que reconoce en grupo Esparta

Desde el pasado 9 de junio, María José Salinas batalla con el Municipio de Guayaquil para que le devuelvan a su mascota. Aunque su lucha comenzó meses atrás, ahora lo hace patrocinada por una jurista al sentirse “engañada” por cómo le quitaron a River, a quien adoptó en 2019.

Según relata, el 2 de marzo de 2022, personal de la Dirección de Bienestar Animal le quitó a su perro, por una supuesta denuncia de abandono presentada por vecinos, en Guayaquil.

“Cuando vieron que no estaba abandonado, me dijo la persona que vino a retirar a mi mascota, que igual se la debían llevar para una revisión médica rutinaria. Y como me ofrecieron que lo castrarían y entrenarían para que ya no abra las puertas de mi casa, yo acepté”, dice Salinas. Añade que ella accedió por la necesidad de corregir ese comportamiento del can y la falta de dinero para esos gastos. Sin embargo, se sorprendió cuando el 11 de marzo le notificaron el retiro del animal.

Salinas sostiene que desde entonces ha intentado recuperar a su perro, pero le respondían que debía contactarse estrictamente por correo electrónico, medio por el cual dejaron de contestarle tiempo después. Quienes más extrañan a River, afirma, son sus tres hijos, con los que jugaba en casa.

María José asegura que el perro que vio en los videos promocionales del Escuadrón Esparta es su mascota. Cortesía

EXPRESO le consultó al Municipio cuál fue el trámite que se dio en el caso de River y si es uno de los integrantes del nuevo Escuadrón Esparta, formado para brindar seguridad en la ciudad. Hasta el cierre de esta edición no llegaron respuestas.

La abogada Anita Fernández asevera que su clienta reconoció al perro en los videos que el Municipio promociona del Escuadrón Esparta. “El can está en este proceso y no tiene este tipo de entrenamiento, que en cuatro meses no es posible darle esta capacitación”, considera Fernández, quien presentó una apelación al acto administrativo, del que esperan respuestas hasta este viernes.