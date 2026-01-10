Un pulmón verde crece en el norte de Guayaquil con 600 nuevos árboles

Las especies fueron plantadas en el redondel que conecta la autopista Narcisa de Jesús con la avenida Francisco de Orellana

Los ciudadanos Javier Hungría y Mirna Yánez sembraron un árbol en el intercambiador de la autopista Narcisa de Jesús y la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil.

Javier Hungría y Mirna Yánez, ambos jubilados, acudieron la mañana de este sábado 10 de enero al intercambiador vial de la autopista Narcisa de Jesús y la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil, para sumarse a la jornada de siembra de árboles.

La actividad, denominada Guayaquil Siembra, fue organizada por la empresa pública municipal Parques EP, en conjunto con Emapag, con el objetivo de plantar 600 especies de árboles en el sitio.

Eran las 09:10 y Hungría junto a Yánez ya se alistaban para la jornada. Después de varios minutos, comenzaron con la siembra. Con sus manos, los dos ciudadanos tomaron el tronco de un árbol y lo introdujeron en un hoyo. Luego lo cubrieron con abono y tierra suelta.

"Vimos una publicación en redes sociales y vinimos con nuestro hijo también", contó Hungría. Las altas temperaturas que ha soportado Guayaquil en los últimos días fue uno de los motivos por los cuales se decidieron a asistir al evento.

"Es necesario hacer una reforestación, por cómo está en este momento el clima y todo, es un beneficio no solamente para el planeta sino también para nosotros mismos, los seres humanos", expresó la ciudadana. A las 09:50, la pareja ya había plantado cuatro árboles.

A pocos metros, al menos 80 personas más participaban en las labores de siembra de las especies, entre estudiantes de colegios, universitarios y ciudadanos en general.

Guachapelí, Fernán Sánchez, guayacán, entre las especies sembradas en Guayaquil

Adrián Zambrano, gerente de Parques EP, indicó a EXPRESO que la intervención contempla la plantación de alrededor de 600 árboles y busca recuperar espacios que, según explicó, suelen ser mal utilizados como botaderos de basura o zonas de quema.

Zambrano detalló que la iniciativa se ha extendido a distintos puntos de la urbe, como la vía a la costa, la vía a Daule y la avenida Francisco de Orellana.

La siembra de 600 árboles se desarrolló la mañana de este sábado 10 de enero en el redondel que conecta la autopista Narcisa de Jesús con la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil. Andrés García

Con esta nueva jornada, el número de árboles sembrados en la zona asciende a aproximadamente 2.500, considerando las plantaciones realizadas hace cerca de un mes en redondeles contiguos.

El funcionario explicó que la siembra se realiza aprovechando el inicio de la temporada lluviosa, lo que permite que los árboles capten mayor recurso hídrico y logren un desarrollo adecuado.

"Nosotros hacemos un control permanente para ver el porcentaje de supervivencia de cada árbol", manifestó el funcionario municipal.

Entre las especies plantadas constan guachapelí, fernánsanchez, guayacán y caoba, con un 95 % de árboles nativos o ya adaptados a la ciudad.

Zambrano destacó que estos espacios se convierten en pequeños bosques urbanos que funcionan como pulmones verdes, ayudan a mitigar la contaminación ambiental generada por el tráfico y desincentivan prácticas como la quema de basura.

