La troncal 4 de Metrovía no tiene fecha de inauguración

La construcción de las estaciones de la troncal 4 de la Metrovía ha llegado al 100 %; pero no hay fecha determinada para la inauguración, porque faltan las obras complementarias; por ejemplo, se está haciendo el reasfaltado de la calle Portete, desde la calle 40 hasta la 11, también se trabaja en el sentido este-oeste, en la calle 38 y Portete, en donde un carril pasará a ser exclusivo de Metrovía, según la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM).

La autoridad señala a la pandemia como la causa de que todavía no empiece a funcionar la nueva ruta. “Ahora se realiza la actualización de los estudios de la troncal, debido a la situación derivada de la pandemia; posterior a la determinación de la oferta y demanda, se realizará la licitación para el operador de transporte, mismo que estará conformado por los transportistas históricos, quienes actualmente prestan sus servicios en el área de influencia de esta troncal y sus rutas alimentadoras”, explicó la Agencia Metrovía, mediante el departamento de Comunicación de la ATM.

En la planificación se esperaba hacer la inauguración en el segundo semestre de este año, pero ahora no se determina una fecha.

Paraderos La troncal 4 del sistema de la Metrovía tendrá 24 paraderos. Se estima que la obra va a dar servicio de movilización a unos 400.000 usuarios.

Metrovía destacó que la fecha de inauguración será dada a conocer primero a la comunidad involucrada, mediante brigadas de socialización, y en lo posterior a la ciudadanía en general.

Este Diario consultó a los líderes comunitarios del suburbio, por donde pasará la troncal 4, si saben cuándo se inaugura la obra, e indicaron que a ellos no les han dado ni día ni hora, y que todavía están inquietos, porque la ATM aún no ha respondido a su pedido de que no retiren las líneas de transporte urbano que actualmente dan el servicio de movilidad en el sector.

“Queremos que se incremente la disponibilidad para movilizarse, no que se reste o que se pretenda llevar al pasajero sin el distanciamiento que exigen las medidas de bioseguridad, para reducir el riesgo de contagio de la COVID-19”, dijo Guillermo Leones, coordinador de la Unión de las Organizaciones Comunitarias del Plan Piloto.

La nueva ruta que va a circular desde el suburbio de Guayaquil hasta el centro. Durante su edificación ha habido varios cuestionamientos que este medio de comunicación ha publicado, como la falta de alimentadores para las otras rutas y que en las horas pico el transporte va lleno de pasajeros. “En las actuales rutas en las horas pico se viaja como sardina en lata”, indicó Rocío Palacios, moradora de la parroquia Febres Cordero.

Todavía esperamos que alguna autoridad de la ATM converse con la comunidad. No queremos que retiren los buses, tememos que no sean suficientes los alimentadores. Guillermo Leones



coordinador de la Unión de las Organizaciones de Plan Piloto

En un sondeo hecho por este Diario, en la calle Q, entre la 26 y la 27, los moradores destacaron que ellos están acostumbrados a coger el bus al pie de su casa, para ir al centro; y que no están de acuerdo con que saquen las líneas que circulan ahora por allí. La principal razón por la que se oponen es porque les queda lejos la parada de la Metrovía, que estará en la calle 29.

“Soy una mujer de 65 años. Trabajo vendiendo chupete fuera del aeropuerto. Ahora para ir hasta allá tomo el bus al pie de mi casa, pero si sacan estas líneas tendría que caminar unas ocho cuadras”, se quejó Lourdes García, moradora del suburbio.

Para otros habitantes, el problema no es caminar, sino la inseguridad que hay en el sector. Señalan que hay más riesgo de ser asaltados al ir a pie. La presencia policial es poca, según ellos.

Rechazo que saquen los buses y dejen solo los articulados de la Metrovía en el suburbio, no creo que pongan suficientes alimentadores, caminar por aquí es exponerse a ser asaltado. Andrea Palacios



moradora del suburbio

“Se debe pensar también en quienes salen más tarde del trabajo. El problema de la pandemia no será eterno. Un día vamos a regresar a laborar en el horario normal. Algunos salen de su trabajo después de las 22:00, y entonces es más peligroso caminar desde la estación principal de la 29 hasta casa. En mi caso, estoy a unas diez cuadras”, manifestó José Velasco.

La inquietud de los habitantes está basada en que en agosto de 2020, la misma Agencia de la Metrovía reconoció a EXPRESO que por esos días, de 377 unidades que tienen estaban rodando solo 110, porque los costos de operación superaban los ingresos de entonces. De 35.000 dólares diarios que recibían antes de la pandemia, en marzo y abril de 2020 esa cifra se redujo a 2.000 dólares.

Aunque por esa crisis, el Municipio le echó el salvavidas con una ayuda financiera; los moradores temen que esto se repita. En sus cuestionamientos también reiteraron que no hay suficientes alimentadores para las otras tres troncales que ya funcionan, y que por eso dudan que habrá lo necesario para esta nueva ruta.

También hay que pensar en quienes salen del trabajo tarde, si no hay suficientes alimentadores tendremos que caminar y hay calles que no están bien iluminadas y facilitan más el asalto.

José Velasco



morador del suburbio

Antes de la pandemia se dijo que para la troncal 4 se asignarían 14 alimentadores; pero, como dijo la Agencia Metrovía, se va a actualizar el estudio, porque la anterior se hizo antes de la emergencia de la pandemia de la COVID-19.

En este punto la ATM aseguró que una vez iniciada la operación de la Troncal 4: Suburbio - Centro Urbano, estos recorridos serán cubiertos por la troncal y sus rutas alimentadoras, garantizando el servicio de transporte a los usuarios. Lo que no ha contestado la autoridad es si los buses serán o no retirados de la zona, como ocurrió en las otras tres troncales que ahora funcionan.

Igual los líderes barriales esperan ser llamados por la ATM para dar su punto de vista, no solo para que les digan la fecha de inauguración e indicar sus planes, ellos quieren ser escuchados, “que se escuche la voz del pueblo”, repitió Leones.

Entre tanto, en la troncal 4 se sigue con la obra complementaria, como es la implementación de la fibra óptica, los semáforos y cámaras de seguridad.