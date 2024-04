Transportistas de Guayaquil desconocen la directiva de Fetug y denuncian anomalías

Aseguran que la tarifa propuesta de $ 0,45 es política y no técnica y no fue socializada con los transportistas

Denuncian anomalías y exigen respuestas. Pasadas las 10:00 de este 17 de abril, decenas de transportistas de Guayaquil alzaron la voz y exigieron al Municipio transparentar el proceso ligado al alza de la subida del pasaje.

"Lamentablemente tenemos que retirar la confianza a Christian Sarmiento, presidente de la Fetug, que ha mentido tanto a la autoridad como al transportista; alegando que podemos, por ejemplo, acondicionar nuestras unidades con aire acondicionado, lo que resulta imposible porque no resulta técnico. Nuestras unidades no lo permiten. No es que no queramos, simplemente técnicamente no lo permiten", aseguró Ricardo Onofre, dirigente de la transportación; que en nombre de todos, dijo, desconocer desde ahora a Sarmiento por no haber cumplido con las resoluciones aprobadas en la Asamblea de los Transportistas Urbanos de Guayaquil.

Los agremiados denuncian que el proceso que ahora se ha llevado a cabo beneficia a una empresa de recaudo que estaría cobrando 0,05 por cada pasajero como parte de la tarifa de 45 centavos, beneficiando al consorcio ganador del contrato.

Piden al alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez una reunión de carácter urgente para analizar este tema y que el burgomaestre reciba las propuestas técnicas de la clase de la transportación.

Los dirigentes de FETUG creen que "resulta extraño que el Consorcio Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil que va a realizar el sistema de recaudo, sin conocer los transportistas hasta recién unas semanas atrás, haya ganado el contrato al mes de haberse firmado". Recalcaron que resulta más extraño o, mejor dicho, preocupante para el sector de la transportación que se fije una tarifa tan alta sin ningún respaldo técnico para un sistema de recaudo.

"Es verdad que nosotros solicitamos la revisión técnica de la tarifa amparados en lo que la ley determina para cubrir nuestros gastos operativos, pero fue para que sea considerada de manera directa, sin intermediarios y sin mentiras. Hoy se le está mintiendo a la gente", aseguró Julio Gómez, también transportista.

"Si bien la Alcaldía propone asumir los 15 centavos como subsidio para que el ciudadano siga pagando los 30 centavos, los transportistas vamos a recibir 40 centavos, no 45 centavos, los 5 centavos restantes serán para la empresa por concepto de recaudación. No pedimos intermediarios. Aquí no hay transparencia", sentenció Onofre.

