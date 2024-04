Aquiles Álvarez pone en duda las declaraciones de Noboa sobre un supuesto sabotaje

Los puntos claros. Para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la crisis energética que sufre el país y que se traduce en cortes de luz programados, se desprende de una situación climática, más no de un sabotaje en el sistema eléctrico, como lo denunció el presidente Daniel Noboa, la tarde del 16 de abril, en declaraciones a la prensa: "Lo hacen de miserables, en la última semana de una consulta popular porque saben que la tenían perdida", dijo el primer mandatario.

Sin embargo, para el alcalde de Guayaquil las razones de los apagones son otras: "Siempre el pueblo es el que termina pagando los platos rotos, más allá de un supuesto sabotaje que, para mi, es un tema de naturaleza y falta de planificación heredada desde hace mucho tiempo", dijo Álvarez este 17 de abril, en un enlace radial. Agregó que no se puede mentir, diciéndole a la ciudadanía que la crisis energética se deriva, también, "de que Colombia ya no nos quiere vender energía", porque el país de Gustavo Petro también "tiene problemas" energéticos.

Hay que decirle la verdad a la gente y la verdad es que vamos a seguir sin luz. Aquiles Álvarez Alcalde de Guayaquil

El presidente Daniel Noboa declaró en emergencia al sector energético del país. Lo hizo en un evento en el Instituto Tecnológico Bolivariano en Guayaquil, donde cumplió una agenda oficial y entregó becas y créditos a ´jóvenes emprendedores. Junto con esta decisión, el primer mandatario anunció que solicitó la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Arrobo, y el inicio de una investigación por "sabotaje" en algunas plantas de energía eléctrica del país. Horas después, encargó esa cartera de Estado a Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas.

Según el primer mandatario, tiene información de que en ciertas plantas de energía eléctrica hubo sabotaje. "Nosotros no vamos a permitir que eso pase. Lo hacen de miserables en la última semana de una consulta popular porque saben que la tenían perdida".

Noboa dijo que ya presentaron la denuncia a la Fiscalía y el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) está trabajando en eso. "Toda persona involucrada será considerada, no solo como un traidor a la patria, si no como una amenaza a la seguridad nacional. Nadie me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle cinco horas de apagón a Guayas".

