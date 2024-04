"Noboa nos miente en la cara", ciudadanos sobre cortes de luz en la madrugada

No solo volvieron los apagones, volvieron y por más horas. Usuarios reclaman al presidente

Todos confiaban en la palabra de Daniel Noboa. El 16 de abril, por la mañana, el presidente de Ecuador no solo anunció que había pedido la renuncia a la ministra de Energía, sino que también denunció sabotaje en las plantas eléctricas y prometió que no se dejaría "cuentear". Dijo que eso de que Guayas necesitaba cinco horas de apagón al día era puro cuento. "Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana", aseguró.

Sin embargo, a la medianoche del 17 de abril, el primer corte llegó para cientos de barrios y ciudadelas de Guayaquil, y los ciudadanos no tardaron en volcarse a las redes sociales para recordarle a Daniel Noboa su promesa y llamarlo "mentiroso". Rápidamente, su nombre y el de Cnel se volvieron tendencia, pero no precisamente con buenos comentarios.

Y decían que suspendían los apagones y que encima (antitécnicamente) nos iban a subsidiar la plantilla de este mes… tres Doritos después, cortes de luz nuevamente… la politiquería en su máxima expresión #apagones — Francisco López (@Paquirri1987) April 17, 2024

Los usuarios se quejaron del calor, de la falta de aviso, pero sobre todo de que "nos mienten en la cara".

A las 03:00, cuando la energía regresó a varios sectores, empezó el corte en otros hasta las 06:00. Lo que más llama la atención es que, además de estos cortes en la madrugada, se ha anunciado otro en la tarde, y ya no de dos o tres horas, sino de cuatro. De 09:00 a 13:00 se irá, por ejemplo, en ciudadelas como Los Ceibos.

@DanielNoboaOk que pasó Presi? Usted dijo que ya no habrían más cortes de luz y al parecer no le hicieron caso, hasta cuando tanta ineptitud... — CARLITO 👊 (@_carlitob_) April 17, 2024

6 horas sin luz es una total desfachatez de parte de ustedes, cual es la excusa para que sean 6 horas? Es una desgracia que se pongan a llevar la contraria al presidente cuando incluso dijo en cadena nacional que los cortes de luz se suspendian, esta gracia les va a salir cara — Rafael (@iJoseRafael) April 17, 2024

Noboa, en sus redes, recalcó el 16 de abril que, bajo la idea de que el pueblo ecuatoriano no pague "por la ineficiencia y corrupción de unos pocos miserables", ha instruido que solo se cobre el 50% de la planilla de los hogares en el mes de abril. También escribió que "los problemas del sector energético en Ecuador en los últimos años no se deben a la falta de propuestas técnicas, sino a la incapacidad de ejecución y firmeza para combatir la corrupción enquistada".

1/2 Será que @DanielNoboaOk despide el ministro encargado de energía y minas? El presidente hizo un ofrecimiento de lo más populista a días de ir a las urnas, diciendo que no habrán más cortes de luz y asumirán el 50% del valor de la planilla de abril porque creen que lo hizo? — Gustavo Vásconez (@gustavo_oso) April 17, 2024

En este comunicado, ya no prometió que no se darían cortes, sino que informó que ha creado el Comité de Emergencia, liderado por él, para resolver los problemas energéticos.

Y por si quedaban dudas, el Ministerio de Energía y Minas ha comunicado la disposición de mantener los cortes de energía a escala nacional, excepto hospitales y unidades educativas, en diversos horarios.

