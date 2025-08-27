Tráiler impacta un viaducto en la vía a la costa y provoca fuerte congestión

La emergencia se reporta la tarde de este miércoles 27 de agosto; horas antes, otro siniestro generó congestión vehicular

El tránsito vehicular colapsó en la vía a la costa la tarde de este miércoles 27 de agosto.

El tránsito volvió a colapsar la vía a la costa, tras un accidente ocurrido en ese tramo del oeste de Guayaquil, la tarde de este miércoles 27 de agosto. Un tráiler que transportaba una retroexcavadora se impactó contra parte de la estructura de un viaducto en la vía Perimetral.

El siniestro se registró pasadas las 13:30 en el sentido Chongón - Los Ceibos, metros después del intercambiador hacia la vía Perimetral. Enseguida se formó una fuerte congestión vehicular.

Luego de varios minutos llegó al sitio personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para constatar la novedad. Un carril en sentido hacia la avenida del Bombero fue cerrado al paso vehicular.

En redes sociales, usuarios se quejaron sobre la falta de planes de contingencia en la vía a la costa ante este tipo de accidentes. Los reclamos se centran en la mala planificación y el caos que se genera en cada siniestro ante la pasividad de las autoridades.

Accidente en la vía a la costa: ¿Qué dice la ciudadanía?

"Una vez más, vía a la costa colapsada! En la mañana y ahora en la tarde. No se puede mover ni un solo carro por culpa de un camión! Las autoridades deben de pensar, pero como para ayer, una vía alterna", expresó la usuaria Sol Patiño en X, ante el accidente.

"Los @ATMGuayaquil @ATM_Transito en vía a la costa solo sirven para estar en el celular. Se les pasan por las narices y ni cuenta hasta que se quedan atrapados y dañan todo", expuso la usuaria @krisron95.

"Los @ATMGuayaquil @ATM_Transito en vía a la costa solo sirven para estar en el celular. Se les pasan por las narices y ni cuenta hasta que se quedan atrapados y DAÑAN todo."

El ciudadano Jorge Febres Cordero señaló: "Otra vez tráfico en Vía a la Costa (2da vez en mismo día). Pasó hace 45 minutos, no vi ningún ATM. Tráfico colapsado sentido Guayaquil. Son las 14h53 y sigue igual".

Hasta las 15:30, el tráiler no había sido removido del sitio. Se esperaba la llegada de maquinaria pesada para realizar dichas tareas.





Se visualiza congestión vehicular en vía a la Costa Km 12 sentido a Guayaquil, a través del sistema de Videovigilancia ECU911, debido a un siniestro de tránsito.



Verifica rutas alternas o evita el paso.



Conduce con precaución y respeta las señales.

Un adulto mayor falleció al ser atropellado en un tramo de la vía a la costa Leer más

Accidente en la vía a la costa: Horas antes, una persona murió atropellada

Es el segundo accidente de tránsito que se registra en la vía a la costa, en el tramo entre Chongón y la avenida del Bombero, este miércoles 27 de agosto. En la mañana, cerca de las 06:20, un adulto mayor murió atropellado en esa zona.

La víctima fue identificada como Jacinto Amable Mosquera, de 79 años, oriundo de la provincia de Manabí. Según versiones preliminares, el hombre caminaba por el sector cargando una mochila con herramientas agrícolas y un saco con maní, cuando fue impactado por un vehículo.

Su cuerpo sin vida quedó tendido en la calzada. Asimismo, el tránsito colapsó durante varios minutos, mientras se realizaban las pericias para el levantamiento del cadáver y su traslado al Laboratorio de Criminalística.

