¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

La noche del martes 30 de septiembre, una disputa vecinal que se arrastraba desde hace meses terminó en un hecho fatal en la ciudadela Sauces 5, al norte de Guayaquil. Manuel Oswaldo Espinales Guerrero, de 36 años, perdió la vida tras ser apuñalado por su vecino, con quien mantenía continuas rencillas debido a problemas de convivencia.

Según las primeras investigaciones policiales, alrededor de las 20:00, Espinales salió de su casa alterado por el alto volumen de la música que provenía del inmueble contiguo. Al increpar a su vecino, se produjo un nuevo altercado que escaló rápidamente hasta la violencia. En medio de la discusión, el presunto agresor lo atacó con un cuchillo, propinándole una puñalada en el tórax que resultó mortal.

Un habitante de la zona grabó con su celular parte de la confrontación, lo que permitió identificar al autor. El agresor fue señalado como Sean Axel Tapia Aguiar, de 19 años, quien fue detenido en delito flagrante dentro de su vivienda. Posteriormente, agentes policiales lo trasladaron al Cuartel Modelo, donde quedó a órdenes de la Fiscalía.

Los familiares de la víctima relataron a este Diario que las disputas entre ambos vecinos no eran recientes. “Mi sobrino le dijo que no haga escándalo. Salió a reclamarle y discutieron, ya venían arrastrando rencillas. Él lo había amenazado antes. Las casas son pegadas y se escuchaba la bulla, incluso solía golpear las paredes”, declaró un tío de Espinales.

Vecinos del sector confirmaron esta versión, indicando que Tapia acostumbraba a poner música a alto volumen y que no era la primera vez que tenía roces con quienes vivían alrededor. “Ya habíamos visto varias discusiones entre ellos. Esa noche parecía que otra vez iba a quedar en palabras, pero esta vez se pasó de la raya”, comentó un morador.

Amigos y allegados de Espinales lo describieron como un hombre trabajador, dedicado a la cerrajería, y subrayaron que no tenía antecedentes penales. Su familia ahora pide justicia y asegura que las constantes provocaciones del vecino desencadenaron la tragedia.

La mañana del 1 de octubre se desarrolló la audiencia de formulación de cargos contra Tapia Aguiar. El juez de turno dictó prisión preventiva en su contra, procesado por el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La Fiscalía abrió una instrucción fiscal en la que se incorporarán las grabaciones y los testimonios de los moradores como pruebas clave.

Mientras tanto, en Sauces 5, la conmoción se mantiene. Los vecinos lamentan que una disputa por ruidos molestos haya terminado con la vida de un hombre y advierten que los problemas de convivencia en el sector, muchas veces ignorados, pueden escalar a consecuencias irreparables.

