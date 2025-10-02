Asesinato en Sauces: disputa entre vecinos terminó en crimen

El sospechoso fue detenido y se le dictó prisión preventiva por el delito de asesinato

Familiares de Manuel Espinales acudieron a la morgue a retirar el cuerpo de la víctima.

No fue la primera vez que entre Manuel Oswaldo Espinales Guerrero y su vecino Sean Axel Tapia Aguiar surgió una riña. Sin embargo, esta vez la pelea, que empezó como una simple discusión, acabó en tragedia cuando uno de ellos sacó un cuchillo y se lo clavó en el tórax al otro.

El hecho violento se registró cerca de las 20:00 del martes 30 de septiembre en la ciudadela Sauces 5, del norte de Guayaquil.

Familiares de Espinales, quien resultó mortalmente herido, contaron que las disputas eran frecuentes, supuestamente porque Tapia hacía bulla o golpeaba las paredes de su vivienda, colindante con la casa de su vecino.

“Esto, al parecer, había originado conflictos entre ambos. Esa noche estaba haciendo escándalo y mi sobrino salió a reclamarle. El otro sacó un cuchillo y lo apuñaló. Todo fue por la bulla”, relató un tío del fallecido.

El padre de la víctima añadió que la discusión ocurrió en una vía peatonal del sector y que el problema entre ambos ya tenía meses. Incluso aseguró que su hijo ya había sido amenazado por su vecino.

El agresor fue detenido

De acuerdo con información policial, se trató de una riña por problemas personales en la que el agresor utilizó un arma blanca contra Espinales, causándole la muerte. La víctima fue trasladada por sus familiares hasta un centro de salud, donde falleció debido a la gravedad de la herida.

Al encontrarse en delito flagrante, los agentes ingresaron al inmueble del sospechoso para capturarlo. “Tapia Aguiar fue identificado por los familiares de la víctima como el autor del crimen. Posteriormente fue trasladado hasta el Cuartel Modelo, donde el caso pasó a conocimiento de la Fiscalía de turno”, indicó la fuente policial.

En la audiencia de formulación de cargos, un juez dictó prisión preventiva contra Tapia por el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

