La inseguridad se ensaña con los conductores en Sauces 2

En esta ciudadela del norte de Guayaquil se han registrado robos a conductores en las últimas semanas

Entre las etapas 2 y 7 de la ciudadela Sauces, en el norte de Guayaquil, se han registrado problemas de inseguridad en los últimos días.

Residentes de esos sitios han denunciado que sujetos a bordo de motocicletas han asaltado a quienes retiran sus carros de los parqueos, en el interior de cerramientos, antes de las 06:00 y pasadas las 22:00.

(Te puede interesar: Rejas y portones en Guayaquil: así será el trámite por internet desde el 1 de octubre)

Sonia (nombre protegido), quien vive en la manzana F103 de Sauces 2, fue víctima de un asalto hace dos semanas, cuando sacaba su vehículo del garaje en horas de la noche.

“Realmente nos sorprendieron, porque siempre procuramos salir y entrar rápido. Nos apuntaron y se llevaron dinero, menos mal no estábamos con los niños”, señaló la víctima.

Guayaquil: lo que hallaron en el Parque Samanes durante un patrullaje Leer más

Una semana antes, a pocos metros, individuos intentaron asaltar a otro ciudadano que salía desde el cerramiento de su vivienda. Según vecinos, el hecho ocurrió pasadas las 05:00. El conductor se percató de la presencia de los sospechosos y, realizando una maniobra peligrosa, evitó a los delincuentes.

“Él prácticamente les tiró el carro y se fue por la (avenida Antonio) Parra Velasco, los de la moto cogieron una peatonal y por ahí huyeron”, manifestó un vecino de la zona a este Diario.

Alerta por robos en Sauces 7

En las peatonales de Sauces 7 también hay alertas de robos. Una joven señaló que un sujeto la apuntó a ella y a su hermano cuando se dirigían a comprar comida, la noche del pasado martes.

"Era un chico que usaba gorra, alto, de tez morena. Sacó un arma y me pidió que le diéramos el celular. Yo comencé a gritar durísimo por el miedo y él se puso nervioso, me decía que me calle, pero guardó su arma y se fue caminando", contó la joven.

(Lee también: Guayaquil: Tomografías y ecografías gratuitas en el hospital Bicentenario)

La ciudadanía pide que se rehabilite el Puesto de Auxilio Inmediato (PAI) ubicado en el parque Central de Sauces 2, abandonado desde hace varios años.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!