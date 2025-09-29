Expreso
Operativo en Parque Samanes deja detenidos con drogas y objetos sospechosos.Cortesía Segura EP

Guayaquil: lo que hallaron en el Parque Samanes durante un patrullaje

La cuenta de Segura EP informó que en el Parque Samanes se incautaron drogas, preservativos y otros objetos

Un hallazgo alertó a personal policial y agentes municipales que realizaban patrullajes preventivos en el Parque Samanes, norte de Guayaquil.

Según Segura EP, el Grupo de Apoyo a la Seguridad y los Agentes de Control Municipal detectaron a dos hombres en posesión de sustancias sujetas a fiscalización en los alrededores del parque. Los implicados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente.

Esto fue lo que encontraron agentes en el Parque Samanes 

Una fuente de la entidad detalló que, además de drogas, los sujetos tenían armas cortopunzantes, preservativos y medicamentos.

“Se procede con el retiro de consumidores en los alrededores del Parque Samanes y en la entrada a la Huancavilca Norte”, se lee en la comunicación enviada por Segura EP.

La institución precisó a EXPRESO que se ejecutan alrededor de 517 operativos semanales en Guayaquil. Estas acciones han permitido, según la entidad, la neutralización de 145 personas en lo que va del 2025.

Mientras que este lunes 19, la institución informó que tras el reporte de un robo en Olmedo Y Chimborazo, centro de la ciudad, Agentes de Control Municipal aprehendieron a una mujer sospechosa.

"La involucrada fue entregada a Policía para las investigaciones correspondientes", concluyó. 

