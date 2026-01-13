Tráfico en avenida Carlos Julio Arosemena: En estos puentes se hizo cierre temporal

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) restringió la circulación por trabajos de Obras Públicas del Municipio de Guayaquil

Uno de los carriles del paso a desnivel ubicado en Carlos Julio Arosemena y Las Monjas estaba temporalmente restringido al tránsito vehicular debido a la inspección.

La circulación vehicular en un tramo de la avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de Guayaquil, se tornó complicada para los conductores este martes 13 de enero.

Personal de la Dirección municipal de Obras Públicas realizaba mediciones en dos pasos a desnivel de esta vía, según constató EXPRESO.

Esto llevó a que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) restringa la circulación en un carril del puente ubicado a la altura de la ciudadela El Paraíso, en sentido hacia la vía a Daule y avenida del Bombero.

Lo mismo ocurrió en un carril del paso a desnivel que está a la altura de la calle Las Monjas, en Urdesa, en sentido hacia el centro de la ciudad.

Miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) vigilaban la circulación, que se había delimitado con señalética vertical.

📢Se informa a la ciudadanía que, por los trabajos viales en la Av. Carlos Julio Arosemena frente a la Cdla. El Paraíso, se registra #AltoFlujoVehicular, sentido hacia la Av. del Bombero.



Agentes de la #ATM permanecen en el sitio asegurando la circulación.#CiudadDeTodos pic.twitter.com/0MzZleUMw6 — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) January 13, 2026

Congestión y siniestros marcan la jornada

Siniestro vial en vía a la costa: en este punto pasó la novedad que generó congestión Leer más

La lluvia que cayó desde la noche del lunes se extendió hasta las primeras horas de este martes, por lo que los conductores redujeron la velocidad.

Ocurrió en vías como la Perimetral, donde se registró congestión en ambos sentidos, cerca de las 07:00, según informó la ATM.

Pero también hubo siniestros viales como el ocurrido en la avenida del Bombero, en el sentido Los Ceibos - avenida Carlos Julio Arosemena, cerca de las 09:30.

Una furgoneta terminó con daños en la parte frontal de su carrocería tras el choque que pasó en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, donde la calzada estaba húmeda, pasadas las 06:00.

Los incidentes de tránsito son "muy seguidos allí, casi a diario. No sé qué se espera para buscar soluciones", fue el comentario del usuario @eudextion, en la red social X.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!