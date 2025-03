Tormenta provoca caos en Guayaquil y deja 14 sectores inundados

La tormenta que ha experimentado Guayaquil la mañana de este 4 de marzo dejó varias afectaciones en distintos barrios de la ciudad. Calles inundadas, alcantarillas rebosadas y largas filas de vehículos que no pueden cruzar por temor a que sus autos se dañen debido a la gran cantidad de agua.

Guayaquil soporta una intensa lluvia con tormenta eléctrica Leer más

De acuerdo con Segura EP, hasta el momento se ha registrado un total de 14 sectores inundados, en su mayoría, vías y barrios del norte del Puerto Principal, como la vía Perimetral, avenida Barcelona, avenida del Bombero, la ciudadela Martha de Roldós, Sauces 6, la intersección de la avenida Benjamín Carrión y Felipe Pezo, el kilómetro 6.5 de la vía a Daule, Francisco de Orellana y José Luis Tamayo, la avenida Francisco de Orellana y Benjamín Carrión, la calle Doctor Francisco Rizzo e Isidro Ayora, la etapa 13 de la Alborada, la calle Enrique Ortega Moreira, la urbanización Los Samanes y Samanes 1.

Tormenta eléctrica provoca inundación en avenida Benjamín Carrion a la altura de centros comerciales La Rotonda y City Mall en #guayaquil #lluvias #Inundaciones @eluniversocom pic.twitter.com/Yr57IEI71c — Xavier Ramos Pereira (@Xaviser81) March 4, 2025

En el caso de la avenida Benjamín Carrión, el redondel donde se sitúa la estatua del papagayo, ha quedado inundado, lo que ha imposibilitado el paso de varios automóviles, que, para evitar dañar sus vehículos, han optado por tomar otros caminos.

No obstante, en otros lugares que aún no han sido reportados por Segura, como Huancavilca Sur, al sur de la ciudad, también presentan los mismos problemas, y tanto peatones como conductores no han podido circular por la zona.

Se ha complicado la circulación de los vehículos. FRANCISCO FLORES

2. Av. Barcelona

3. Av. del Bombero

4. Martha de Roldós

5. Av. Benjamín Carrión y Felipe Pezo

6. Km. 6.5 vía a Daule

7. Sauces 6

8. Francisco de Orellana y José Luis Tamayo

9. Av. Francisco de Orellana y Benjamín Carrión ⤵️ pic.twitter.com/8rw7q6MNar — Segura EP (@segura_ep) March 4, 2025

Puerta del Sol 2 clama atención: sus calles se transforman en ríos Leer más

“Nadie puede salir de sus casas, porque al momento de abrir sus puertas, el agua entra a montones. Y los pocos que logran salir, se les hace imposible caminar. Mi abuela hoy tenía una cita médica por un problema con sus huesos, y ahora, con toda esta lluvia, puede resbalar. ¿Dónde quedó la atención del Municipio a las tuberías colapsadas? Porque por aquí no se ve a ningún funcionario”, asevera Miguel Arias, quien reside en esta ciudadela en el sur de la Perla del Pacífico.

La empresa pública asegura que no se han reportado árboles caídos, deslizamientos, colapsos de viviendas, vendavales, socavones ni inundaciones. No obstante, para este último punto, los ciudadanos que habitan en sitios como Sauces 9 y en los alrededores de la vía a Daule argumentan que no es así, y que estos sectores están inundados. “Las tuberías han sobrepasado su capacidad”, asevera Adrián Mancero, quien reside en Sauces 9, uno de los barrios afectados por el invierno.

“Todos estos días he tenido que botar a través de mi ventana baldes repletos de agua por las goteras y el agua que ingresa a mi casa, porque se han desbordado tanto las alcantarillas, que hasta mi casa parece ahora una piscina”, comenta Mancero.

Pronóstico del clima para este 4 de marzo

En cuanto al clima, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) espera que las lluvias continúen con mayor fuerza desde la tarde. De acuerdo con una infografía compartida por esta entidad, en la mañana de este 4 de marzo las lluvias seguirán con una intensidad moderada a alta, mientras que en la tarde de este mismo día se presentará nuevamente la tormenta eléctrica, acompañada de fuertes precipitaciones.

Por su parte, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar) prevé que el 4 de marzo se experimente marea alta en el río a partir de las 10:29, con un nivel del agua de 4,44 metros, y a partir de las 17:22 se experimentará la bajamar (marea baja), con 0,47 metros.

Según este pronóstico, se podría esperar que más calles de la ciudad queden afectadas y que las alcantarillas se desborden.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!