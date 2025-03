Puerta del Sol 2 clama atención: sus calles se transforman en ríos

“No hay cómo entrar ni salir de nuestras casas. Las calles se han convertido en ríos cuando llueve y en lagunas cuando deja de llover. ¡Esto es un caos!”, expresa angustiada Laura Gómez, residente de la ciudadela Puerta del Sol 2, en el balneario de Salinas, provincia de Santa Elena.

¿Por qué se inunda tanto Sauces 6? Esto explicaron las autoridades Leer más

Este sector, que alguna vez fue proyectado como una exclusiva urbanización, enfrenta una realidad desoladora que lo arrastra desde hace años. A pesar de contar con elegantes residencias, el deterioro de sus calles opaca el entorno y genera serios problemas de movilidad. “Siempre es lo mismo. Los alcaldes prometen arreglar las vías y nunca cumplen. Pagamos impuestos carísimos y no merecemos vivir así”, reclama Gómez, reflejando la frustración de los habitantes.

Según los residentes, Puerta del Sol 2 fue fundado por Álvaro Noboa, padre del actual presidente de la República, Daniel Noboa. Esto alimentó la esperanza de que en 2025 su crítica situación vial finalmente mejoraría, pero hasta el momento no se han ejecutado obras para aliviar el problema. El hartazgo es colectivo.

“Llevo 19 años viviendo aquí y las calles siguen siendo de tierra. Después de tantos reclamos, el alcalde anterior construyó el alcantarillado sanitario, pero no ha habido otras mejoras”, cuenta Felicita de Acosta, otra vecina del sector.

RELACIONADAS Lluvias en Guayaquil provocan inundaciones y caos en 14 sectores

El problema va más allá de la incomodidad. Las condiciones del terreno han obligado a los vecinos a buscar soluciones por cuenta propia. Felicita y su esposo, por ejemplo, invirtieron en la construcción de una pequeña acera de cemento frente a su casa para evitar resbalar en el barro.

Accidente en Sayausí: un juez liberó al chofer en diciembre, ahora hay tres muertos Leer más

“Ya hemos sufrido caídas. Todo es lodo y, cuando llueve, esto se vuelve intransitable. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar vivir así? Pedimos atención urgente de las autoridades municipales”, exige la mujer de 67 años.

El estado de las calles no es el único problema. La acumulación de agua de lluvia en los patios ha formado enormes lagunas, convirtiéndolos en criaderos de mosquitos. “Nos llevan en peso los zancudos y ni siquiera han venido a fumigar”, denuncia Carlos Acosta, esposo de Felicita.

Además del malestar por las picaduras, los vecinos temen que la proliferación de insectos pueda desencadenar brotes de enfermedades como el dengue y el chikungunya.

La falta de mantenimiento ha agravado la situación, pues el agua estancada ha comenzado a desprender olores nauseabundos y la maleza crece sin control.

“La preocupación es mayor porque muchas de estas propiedades son residencias vacacionales. Sus dueños solo vienen en ciertas temporadas y probablemente ni siquiera saben en qué condiciones están sus casas”, advierte Acosta.

Manuel Lara, dirigente comunitario del sector, ha intentado en repetidas ocasiones comunicarse con el alcalde de Salinas, Dennis Córdova, pero lamenta no tener éxito. “Le he enviado mensajes a su celular para pedirle una reunión, pero no responde. Nos sentimos abandonados”, lamenta el ciudadano.

Esmeraldas, nuevamente escenario de una masacre Leer más

La incertidumbre creció a finales de 2024, cuando el Municipio anunció un plan de mejoras para barrios en estado crítico. Para sorpresa de los vecinos, Puerta del Sol 2 no fue incluido en el proyecto.

“Cuando estaba en campaña, el actual alcalde nos prometió que, al menos, arreglaría la calle principal. Sin embargo, hasta ahora no tenemos noticias de cuándo se intervendrá nuestro sector”, señala Lara.

Ante las múltiples denuncias ciudadanas, EXPRESO acudió a la Alcaldía de Salinas en busca de respuestas. Álvaro Lavayen, vocero municipal, confirmó que no hay trabajos planificados en Puerta del Sol 2.

“En Puerta del Sol 1 sí se están ejecutando obras municipales, pero en Puerta del Sol 2 aún no está contemplado. Se está gestionando con el Gobierno Nacional una línea de crédito para desarrollar un plan de obras integrales que beneficie a este sector”, indicó Lavayen.

Mientras tanto, los residentes de Puerta del Sol 2 continúan enfrentando lluvias, lodo y el riesgo de enfermedades, sin una solución clara a la vista.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!