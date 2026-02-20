Therians en Guayaquil: video de personas vestidas de animales circula en redes

Un grupo de personas supuestamente identificados como therians fue captado en las inmediaciones de un hotel en Guayaquil

Imagen referencial: Un video circula en redes donde supuestos therians se muestran en el exterior de un hotel en Guayaquil.

Este viernes 20 de febrero de 2026, varios videos difundidos en redes sociales mostraron a un grupo de personas que supuestamente se identifican como therians en las afueras de un hotel, en el norte de Guayaquil. Las imágenes captaron a personas caminando y realizando comportamientos asociados a su identidad, lo que rápidamente generó desconcierto entre transeúntes y usuarios digitales.

La escena fue compartida por redes sociales que describieron el hecho como “un llamado de atención” o “locura”. La reacción fue inmediata: memes, burlas y rechazo se mezclaron con curiosidad y preguntas sobre esta denominada expresión cultural que combina espiritualidad, identidad y prácticas físicas como el quadrobics.

Viralidad y polémica en redes sociales

El fenómeno de los therians ha ganado visibilidad en Ecuador principalmente a través de TikTok, donde se han difundido convocatorias y encuentros. En Quito, por ejemplo, se había anunciado una “juntada therian” en el Parque La Carolina, pero la cita fue cancelada tras recibir amenazas y críticas en línea.

En Guayaquil, la aparición intensificó la conversación digital. Usuarios critican sobre la legitimidad de esta subcultura, mientras otros la asociaron con tendencias internacionales que ya se han popularizado en países como Chile y Argentina.

¿Qué son los therians?

El término therian proviene de la palabra therianthropy (teriantropía), que describe a personas que sienten una conexión espiritual, psicológica o emocional con un animal no humano. A diferencia de los furries, que suelen expresarse mediante disfraces elaborados, los therians buscan experimentar y manifestar esa identidad a través de comportamientos físicos y simbólicos.

En la práctica, algunos miembros de esta comunidad realizan movimientos en cuatro patas, emiten sonidos animales o adoptan gestos que refuerzan su vínculo con la especie con la que se identifican. Para ellos, no se trata de un juego o disfraz, sino de una forma de vivir y expresar su identidad.

