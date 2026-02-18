Therians Ecuador: adolescentes que dicen sentirse lobos y gatos se convocan en Quito

Vinculados a una conexión profunda con animales, los therians han avivado el debate en América Latina las últimas semanas

La subcultura que ha levantado debates en redes sociales las ultimas semanas, parece haber encontrado su lugar en Ecuador.

La convocatoria circula en TikTok desde hace días: una “quedada therian” en el Parque La Carolina pretende reunir a adolescentes que se identifican con animales y que, hasta ahora, solo se encontraban detrás de pantallas. La cita, prevista para este 22 de febrero, propone actividades recreativas como dinámicas grupales y carreras simbólicas “a cuatro patas”, marcando uno de los primeros encuentros presenciales visibles de esta subcultura en el país.

Lo que hace un año era una palabra casi desconocida en Ecuador hoy forma parte de conversaciones en colegios, redes sociales y hasta en consultas psicológicas: therian. Se trata de adolescentes y jóvenes que aseguran sentir una conexión espiritual o identitaria con un animal, ya sea lobo, gato, lince u otras especies.

La tendencia, amplificada por TikTok, ha ganado visibilidad en 2026 y comienza a tener expresiones presenciales en ciudades como Quito y Guayaquil.

¿Qué significa ser 'therian'?

El término proviene del griego therion (bestia) y se popularizó en foros de internet en los años 90, vinculado al concepto otherkin. Quienes se identifican como therians sostienen que no creen transformarse físicamente en animales, sino que experimentan una identificación interna o espiritual con una especie específica, a la que llaman su theriotype (teriotipo).

En redes sociales, muchos comparten videos usando máscaras, colas de felpa o practicando quadrobics, disciplina que consiste en correr o saltar a cuatro apoyos imitando movimientos animales.

Especialistas aclaran que identificarse con un animal no constituye, por sí mismo, un trastorno mental. El análisis, dicen, depende del contexto emocional, familiar y social de cada adolescente.

De fenómeno digital a presencia local

En Ecuador, el movimiento se ha desarrollado principalmente en el entorno digital. Bajo etiquetas como #therians_ecu, jóvenes comparten contenidos explicando su conexión con determinados animales.

En Ambato, una adolescente de 14 años afirma identificarse con los lobos desde la infancia. En Guayaquil, un estudiante de 13 años dice sentirse vinculado con los linces y practica quadrobics en su habitación. Ambos coinciden en algo: encontraron el término en TikTok y descubrieron que lo que sentían “tenía nombre”.

El fenómeno también ha generado memes y críticas. Mientras algunos usuarios lo califican como una moda pasajera, otros lo defienden como una forma legítima de exploración identitaria.

Encuentro en Quito

La conversación digital dio un paso más con la convocatoria a una “quedada therian” en el Parque La Carolina, prevista para el 22 de febrero. La invitación, difundida en TikTok, propone dinámicas recreativas como carreras simbólicas “a cuatro patas” y actividades grupales.

Hasta el momento no existen organizaciones formalmente constituidas de therians en Ecuador ni reportes de incidentes vinculados a esta tendencia. El encuentro sería una de las primeras manifestaciones visibles fuera del entorno virtual.

Quedada Therian en Quito. tiktok

¿Es lo mismo que ser furry?

No. Aunque suelen confundirse, el movimiento furry está vinculado principalmente a la creación artística de personajes animales antropomorfizados. En cambio, la identidad therian se centra en una percepción interna de conexión con un animal real.

Especialistas han señalado que identificarse con un animal no es, por sí mismo, un trastorno mental ni un signo automático de enfermedad psicológica. Cortesia

Adolescencia, identidad y pantallas

Tasa de basura en Quito: vecinos piden suspender el cobro Leer más

Psicólogos señalan que la adolescencia es una etapa de búsqueda y construcción de identidad. La tecnología, explican, ofrece nuevas formas de pertenencia.

Advierten que, frente a entornos familiares poco presentes o dificultades sociales, ciertos jóvenes pueden encontrar en comunidades digitales un espacio de validación y apoyo. Sin embargo, coinciden en que la respuesta no debe ser la burla ni la prohibición, sino el acompañamiento.

Un fenómeno en crecimiento

Lo que comenzó como videos aislados en otros países de América Latina hoy tiene eco en Ecuador. Sin estructuras formales ni cifras oficiales, el movimiento therian se mantiene como una subcultura emergente, impulsada por algoritmos y comunidades digitales.

Entre máscaras, colas de felpa y pantallas encendidas, la discusión ya no es si existen, sino qué significa para una generación que construye su identidad —cada vez más— en línea.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!