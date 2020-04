Testimonios del COVID-19: “En el hospital dicen que no encuentran el cuerpo de mi madre”

Su voz está llena de tristeza, enojo y frustación. Unas veces se quiebra al hablar; otras, cuando relata la falta de atención y de información en el hospital, su tono se vuelve enérgico y firme. Víctor Hugo Cruz relata a EXPRESO que después de cinco días del fallecimiento de su madre, contagiada con COVID-19, de haber pasado por largos trámites, el estrés de conseguir dinero y al final hoy, miércoles 1 de marzo, en el hospital Guayaquil le indican que no saben dónde está el cuerpo de su madre, Juana Susana Cruz Camejo.

La información dada hoy, provoca en Víctor una doble tristeza y una doble rabia. Para captar el por qué de estos sentimientos es necesario retroceder en el calendario.

Todo empezó el jueves 26 de marzo, cuando Juana comienza a tener dificultad para respirar. Su familia pensó que tenía solo una gripe mal curada. Incluso hasta ahora, Víctor, su hijo, dice que su mamá se contagió en la entidad sanitaria. “Ingresó al hospital con síntomas de una gripe mal curada, un problema de salud que antes ya había tenido”, indica el dolido hijo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el período de incubación, tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad, oscilan entre 1 y 14 días, aunque en general se sitúan en torno a cinco días. Sin embargo, la entidad advierte que estos datos todavía están en proceso de investigación.

En tal caso, en las observaciones del Informe Estadístico Fallecido se indica que Juana murió por caso sospechoso clínica y radiológicamente de coronavirus, lo que da a entender que no hubo tiempo para hacerle el examen de COVID-19.

Víctor pasó pendiente de su madre, el viernes 27 de marzo, a las 17:00 la vio, le dio agua y Juana tras darle la bendición le pidió que vaya a casa a descansar un poco. Pero, él no le hizo caso y a las 18:00, más o menos, cuando la fue a ver, ya había fallecido.

El dolor hizo que Víctor reclamara en voz alta, salió tanto de sí, que fue necesario hasta la presencia de los guardias. Pero, al final todos se pusieron en sus zapatos y entendieron la tristeza que tenía. Reclamaba: “nadie me informó del fallecimiento de mi madre, sino que yo me percaté”. Aunque el personal médico insistió en que sí se informó, pero por alguna circunstancia él no escuchó.

Pese a la explicación, Víctor se mantiene en que no le avisaron de la muerte de su mamá.

Pasado el momento del reclamo, empezaron las largas horas para hacer trámites, la partida de defunción logró sacarla recién el domingo 29 de marzo.

El informe que dice que Juana Cruz falleció por COVID-19.

Luego de ello no debía descansar todavía. El lunes 30 de marzo, al ir Cementario Patrimonial le indicaron que el servicio de cremación tenía un costo de 1.305 dólares y el pago para la funeraria, por la caja, era de 600 dólares. La suma total que requiere Víctor para enterrar a su madre es de 1.905 dólares. Un dinero que lo consigue a través de prestamistas, con intereses de un 20 %, según explica.

Víctor, vive en el Guasmo Central, trabaja como pintor de casas y desde ya piensa cómo va a pagar el dinero que prestó para enterrar a su madre.

Ya el miércoles 1 de abril, con todo los documentos, el dinero pagado en el cementerio y funeraria, fue hoy al hospital Guayaquil, para indicar que el sepelio se realizará el jueves 2 de abril, a las 17:00. Pero, allí le indicaron que en ese momento no le podían confirmar dónde estaba el cuerpo de su mamá.

Ahora a la tristeza del duelo se suma la inquietud de no saber dónde está el cuerpo de su madre, y ello lo impulsa Víctor relatar el suceso a Diario EXPRESO, "para que las autoridades se enteren lo que estamos viviendo los deudos", resalta el dolido hijo .

“Solo espero que mañana que vaya al hospital Guayaquil, allí esté el cuerpo de mi madre, para darle un cristiano entierro. Ya me endeudé. Mi madre se lo merece, a mi nadie me ha contado qué trámites debía hacer para que el Gobierno asume el costo de la cremación y entierro. Pero, ya está, ahora solo quiero tener la certeza de saber dónde está el cuerpo de mi madre, Juana Susana Cruz Camejo”, cuenta Víctor con una voz llena de duelo, rabia y frustración.