El tercer round de la escasez de vacunas para los infantes

Por tercera vez en este año, los padres vuelven a pasar por la angustia de recorrer los dispensarios del Ministerio de Salud Pública (MSP), en Guayaquil, buscando vacunas para los niños y no encontrarlas. Esta vez, la escasez es de la SRP, que se aplica al año de vida para protegerse contra el sarampión, la rubéola y parotiditis (papera), denuncian a EXPRESO líderes comunitarios como William Gavilánez, vicepresidente de la Comisión del Derecho a la Salud del Comité Observatorio de Derechos Humanos.

Un inconveniente similar se vivió en enero y después en marzo por la falta de la pentavalente, vacuna contra la difteria, tétanos, tosferina, la hepatitis B y haemophilus influenzae, que puede provocar neumonía. En ese entonces se supo que la carencia de la vacuna fue porque el Gobierno no había realizado los debidos pagos del producto a quienes las venden, el caso hasta se analizó en la Asamblea Nacional, en el juicio político del exministro de Salud Juan Carlos Zevallos, tal como lo contó EXPRESO en sus publicaciones.

¿Qué está provocando esta nueva escasez, ahora con otro tipo de vacuna? Es una de las preguntas que este Diario realizó al MSP, pero que hasta el cierre de esta edición no fueron respondidas.

Un grupo de padres que preguntan si ya llegaron las vacunas para los niños al dispensario del MSP. Freddy Rodriguez

El problema es que el Gobierno anterior unificó los distritos de Salud y hay menos personal. No se alcanzan para pedir las vacunas y para hacerlas llegar a cada centro médico. William Gavilánez



vicepresidente de la Comisión del Derecho a la Salud

En mayo pasado, al poco tiempo de que el nuevo Gobierno se haya establecido, los dispensarios se abastecieron con las vacunas, pero algunas se acabaron por la demanda, manifestó Julio Guato, presidente del Comité Ciudadano Local de Salud del distrito 1, que abarca el sur de la ciudad.

Para los padres, la escasez existente es un problema heredado del anterior Gobierno, por lo que piden al presidente Guillermo Lasso que lo solucione pronto.

A mi bebé le tocaba colocarse el mes pasado la vacuna IPV y no se la pusieron, porque no existe. He recorrido dispensarios y no la encuentro. ¿Hasta cuándo tanta carencia? Carla Izquierdo



madre de familia

“Tengo un mes buscando la vacuna contra la papera. He venido varias veces, ya ni sé cuántas, pero la última vez me indicaron que venga el 30 de septiembre. Este día tampoco hubo, por lo que debo seguir recorriendo dispensarios hasta que encuentre la vacuna. Solicito al presidente Lasso que solucione la escasez. No podemos seguir recorriendo los centros en busca de una. No podemos cada ciertos meses ser víctimas y testigos del mismo escenario”, manifestó Teresa Poveda, una madre que estaba en el exterior del centro médico de la calle Francisco Segura y avenida Quito.

El problema es complejo, en ciertos centros faltan otros tipos de vacunas. En el norte de la ciudad, en Monte Sinaí, por ejemplo, hay una carencia de la que es contra el papiloma humano que se aplica a los niños desde los 9 años de edad. “Esto nos preocupa más, porque este virus puede provocar verrugas genitales o hasta cáncer”, manifestó Susana Muñoz, presidenta del distrito 8 del Comité Local de Salud.

Vine al dispensario a buscar las vacunas para dos meses de edad. Mi esposa está al interior a espera de las dosis. Veo quejas, molestias, desesperación. Las autoridades deben actuar. Pablo Vera



padre de familia

Los líderes comunitarios tienen su propia hipótesis de por qué se ha repetido el problema. “Es por falta de personal. En el anterior Gobierno se unificaron los distritos, para reducir los directores y los que hay ahora no se alcanzan, y entonces no se hace el requerimiento de las vacunas a tiempo”, dijo Gavilánez, también presidente del distrito 5 del Comité Ciudadano Local de Salud, que abarca las zonas de Samanes, Alborada, Sauces y Kennedy, en el norte de Guayaquil.

Las familias esperan que en la brevedad se solucione el problema, porque también hay padres, como Rolando Carrasco, que fueron citados para este 7 de octubre, en el sur de la ciudad, para que sus hijos reciban la IPV, que protege contra la poliomielitis, porque en las primeras semanas de septiembre no hubo.

Durante tres semanas he recorrido dispensarios del sur de la ciudad y no encuentro la vacuna OPV. Sé que es un problema heredado, pero la autoridad debe buscar la solución. Vanesa Henríquez



madre de familia

Hay madres, como Lorena Avellán, que por día gastan $ 10 solo en taxi para poder ir a unos dos centros médicos, en el sur, para ver si ya encuentran las vacunas. Al menos, por ahora no baraja la posibilidad de adquirir por su cuenta las dosis, puesto que no le alcanza el dinero, advierte.

Hace unos meses, Avellán también pasó por la desesperación de no encontrar la pentavalente. En ese entonces la consiguió en Manta.