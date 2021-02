El silencio de Salud angustia más que los niños sin vacuna

La falta de información oficial y oportuna estresa y enferma más que la escasez de la vacuna pentavalente para niños, según los padres que siguen en la odisea de buscar inmunizar a sus hijos, mientras el Ministerio de Salud guarda silencio absoluto.

Juan Xavier Cordovez: “La deuda ha bajado y eso nos ha ayudado a pasar el bache” Leer más

La escasez de la vacuna es una historia que EXPRESO reveló en enero. Un mes después lo que hay es desesperación y enojo, según los padres, porque no hay la pentavalente para los niños desde diciembre pasado y sobre todo porque en tres meses Salud no ha explicado nada. “Las autoridades se mantienen en silencio y eso angustia más. No han sido capaces de dar una explicación o al menos decir cuándo llegan las vacunas, para que uno no salga todos los días a buscar la pentavalente en los dispensarios del Ministerio de Salud en medio de la pandemia”, dijo a EXPRESO Belén Navarro, madre de familia.

Escasea la pentavalente en los centros del Ministerio de Salud. Los afectados recorren la urbe para inmunizar a los niños. MSP no responde. 👇🏻 — Diario Expreso (@Expresoec) January 26, 2021

Las autoridades no han respondido tampoco los correos enviados por este Diario desde el 25 de enero de 2021. En caso de que se hubieran apegado al artículo 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que da hasta 15 días para contestar las solicitudes de acceso a la información, la cartera de Salud debió responder ayer, día que se cumplió ese plazo, contando los días hábiles. Pero hasta el cierre de este artículo no se recibió ninguna respuesta, pese a que se ha insistido cuatro veces en este tiempo para que expliquen, entre otras interrogantes, cuándo llegará la pentavalente y por qué hay escasez, si existe un plan de vacunación anual.

En el dispensario del ministerio de Sakud, en la ciudadela Martha de Roldós, los padres tampoco encontraron la vacuna pentavalente. Freddy Rodríguez

Entre tanto, algunos padres han optado por comprar la vacuna para evitar que sus hijos se enfermen de difteria, tosferina, hepatitis B, tétano e influenza B, que puede provocar neumonía y meningitis.

Navarro agregó que hace dos meses tuvo que pagar $ 65 para inmunizar a su niña, ahora necesita la segunda dosis y aún no hay la vacuna.

Dosis La vacuna pentavalente se aplica a niños de dos, cuatro y seis meses de edad. Y se pone un refuerzo cuando el pequeño tiene año y medio.

La Junta de Beneficencia pide otro sitio para la estación de basura al Municipio Leer más

En su mayoría, los padres señalaron que no tienen el dinero para comprar los reactivos e inocular a sus hijos. “La vacuna se pone tres veces y un refuerzo. Si cada dosis cuesta $ 65, necesitaríamos $ 260 que no hay”, dijo Leonela de la Cruz, quien ayer recorrió cuatro dispensarios sin resultados positivos.

EXPRESO estuvo en los dispensarios ubicados en Pancho Jácome, Martha de Roldós y Francisco Segura y Quito. Allí los médicos indicaron que el ministro Juan Carlos Zevallos es el único vocero y por lo tanto no podían responder a la prensa. No obstante, los padres que estaban allí indicaron: “¡No hay vacuna! Y como la autoridad no habla, nadie sabe hasta cuándo”.

Vivo en La Pradera 1 y desde allá vengo recorriendo centros de salud hasta el norte y no hay vacuna para los niños. Lo peor es que las autoridades no han explicado nada.

Cristina Solano,



madre de familia

Ni médicos ni gremios de turismo ven claridad en medidas sobre Carnaval Leer más

ACTIVISTAS ESCRIBEN UN MANIFIESTO

Ni los líderes barriales ni los activistas sociales han logrado una respuesta de parte del Ministerio de Salud, según declaró a Diario EXPRESO Willian Gavilánez, vicepresidente de la Comisión del Derecho a la Salud, del Comité Observatorio de Derechos Humanos.

Por el silencio de las autoridades y la escasez de la vacuna, la próxima semana los líderes barriales se van a reunir con el Colegio de Médicos, para hacer un manifiesto y exigir respuesta y acciones.