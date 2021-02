Ni médicos ni gremios de turismo ven claridad en medidas sobre Carnaval

No es posible que el viernes puedas hacer una marcha masiva de cierre de campaña; el domingo, ir a hacer largas filas sin ninguna distancia para votar: pero el martes no te puedas tomar una cerveza en un restaurante debido a la pandemia. La presidenta de la Asociación de Restaurantes del Guayas, Francesca Ferrero, hace esta secuencia y contraste de situaciones para sustentar su criterio de que no hay coherencia ni claridad en el mensaje de las autoridades a la ciudadanía sobre el control de la COVID-19 y qué hacer en el próximo feriado de carnaval.

En ello coincide el presidente de la Asociación Hotelera del Guayas, Pedro Iván Serrano, quien lamenta que se tomen decisiones “a última hora”, refiriéndose a la inminencia del feriado que coincide con la celebración de San Valentín.

Ferrero, Serrano, Guido Varela, director de la Red ecuatoriana de tenderos; y Juan Zurita, representante del gremio de cerveceros artesanales, intervinieron ayer en una rueda de prensa para expresar su inconformidad con las resoluciones que en la víspera emitió el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Guayaquil para este nuevo feriado.

Estas medidas deben ser tomadas con soporte científico, porque de lo contrario solo se está beneficiando a la clandestinidad y a la ilegalidad. (…) Las medidas deberían estar enfocadas en las verdaderas causas del problema”

Francesca Ferrero

Como publicara EXPRESO, entre las disposiciones están la prohibición de consumir alcohol en espacios públicos; y de comercializarlo de 06:00 a 18:00.

Los gremios dudan de que este tipo de medidas realmente reduzcan el índice de contagios y afirman que, en cambio, los afectan a ellos directamente.

Ferrero extraña que no se incluyan, por ejemplo, medidas relacionadas con el transporte, donde hay más aglomeraciones y riesgo de infectarse; e insistan en afectar a sitios como restaurantes y hoteles, donde sí se cumplen medidas de bioseguridad y distanciamiento social.

Francesca Ferrero, de la Asociación de Restaurantes del Guayas; Guido Varela, de la Red ecuatoriana de tenderos; Juan Zurita, de cerveceros artesanales; y Pedro Serrano, de la Asociación Hotelera. Nelson Tubay

Los dirigentes recuerdan que San Valentín y Carnaval son parte de las cuatro o cinco fechas más importantes del año para el comercio y el turismo, por lo que la afectación es aún mayor. Además, que los dejan con gastos que habían efectuado para prepararse para estas festividades y que ahora serán difíciles de recuperar.

El COE local alegó que esas medidas -y otras como la restricción de aforo y horario en salones de eventos, hoteles y restaurantes- se tomaron con el fin de controlar la velocidad de propagación del virus durante el feriado.

Además, fue en respuesta al “exhorto” del COE nacional a los municipios, para que emitan resoluciones para el carnaval en sus jurisdicciones, según sus respectivas situaciones epidemiológicas.

“Hemos tenido un año muy duro y hemos esperado ciertos feriados y fechas especiales para poder sacar adelante la industria. Además de tener responsabilidades con nuestras familias, tenemos responsabilidades con las personas que trabajan con nosotros. Y es muy duro continuar con esta situación”



Juan Zurita

No obstante, esas medidas que incomodan al comercio y turismo tampoco dejan conforme al sector de la Salud. El Colegio de Médicos del Guayas reitera a EXPRESO su postura de que el feriado se debe “suspender”, esto es, de que la población no salga de casa.

El presidente del colegio, Wilson Tenorio, dice que en 15 o 20 días el país verá los resultados de la inobservancia de las medidas de bioseguridad y distanciamiento social durante las elecciones del 7 de febrero.

“No estamos en actitud política, sino solo con el ánimo de prevenir y de advertir lo que hemos consensuado con el Frente de gremios unidos por la Salud de la provincia”, asegura.

Tenorio afirma que está comprobado que a mayor movilidad de población es más alto el índice de infectados. “Y a base de esta norma es que nos dirigimos al COE nacional para que revea esa decisión de dar libre albedrío a la ciudadanía”.

En una rueda de prensa virtual efectuada ayer, ante una consulta de EXPRESO sobre cuál era el mensaje a la población, el titular del COE nacional, Juan Zapata, reiteró que es el ciudadano quien debe tomar la decisión de manera responsable y, si viaja, adoptando todas las medidas de seguridad.

Desde el COE Cantonal hemos tomado nuevas medidas para continuar previniendo el aumento de casos positivos de Covid-19 en la ciudad.



TRES ARISTAS SOBRE EL TEMA

"ES MAS SEGURA UNA PLAYA QUE UN CENTRO COMERCIAL"

La expresidenta del gremio de Hoteles de Playas, María Pía Hidalgo, anotó que han hecho cursos de bioseguridad e implementado todas las medidas exigidas. “Las playas son espacios abiertos y aireados. Con el aforo permitido se pueden abrir con mayor seguridad las playas que un centro comercial”.

"NO HAY DATOS REALES SOBRE LA SITUACIÓN EN CADA CANTÓN"

La médica y epidemióloga Andrea Gómez Ayora sugiere abstenerse de viajar en este feriado por el alto índice de contagios y la falta de datos reales de la situación sanitaria en otras zonas del país . “Sin datos no sabemos la probabilidad de contagio en cada cantón, sería como lanzar una moneda al aire”.

"HABRÁ LIBRE MOVILIDAD EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL"

El COE nacional anunció ayer operativos de control de tránsito y cumplimiento de las medidas de bioseguridad para quienes viajen durante el feriado, en el que habrá libre movilidad en todo el territorio nacional. Las entidades que la integran evitarán flujos vehiculares masivos o aglomeraciones de personas.