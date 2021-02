Juan Xavier Cordovez: “La deuda ha bajado y eso nos ha ayudado a pasar el bache”

Es el director de la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG), entidad de la que es miembro desde el 2014. Fue gerente financiero de Holcim, vicepresidente ejecutivo de Expalsa y presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura y de la Asociación Latina de Acuacultura. Es miembro del directorio de la Fundación Cenaim Espol.

La Junta de Beneficencia pide otro sitio para la estación de basura al Municipio Leer más

Han pasado seis meses desde la última vez que EXPRESO dialogó con el director de la Junta. En ese entonces esta institución, que cumplió ya 133 años de vida, atravesaba una enorme crisis, generada por la deuda que el Estado mantenía con ellos y la llegada del coronavirus, lo que obligó incluso a que tengan que cerrar las puertas de uno de los colegios más emblemáticos que regentan, el Santa Luisa de Marillac.

Que este haya dejado de funcionar después de casi 80 años fue, a decir de Cordovez, la muestra más real de cómo esta entidad había sido golpeada. Pero lejos de aceptar el escenario que se les venía, la JBG -asegura- optó por darle la vuelta a la página y seguir adelante, pero “cambiando de actitud”. Hoy, si bien existe una deuda todavía millonaria por parte del Estado hacia la entidad, el panorama que atraviesa se muestra alentador. A continuación los detalles.

Hasta el año pasado eran cerca de $ 114 millones los que el Estado les debía. ¿Les pagó?

El Gobierno logró facilitar el pago. Hemos bajado la deuda, aunque no a los niveles que deberíamos. Hoy nos adeudan alrededor de $ 85 millones, y eso nos ha ayudado a generar los flujos necesarios para pasar el bache. Han pasado seis meses desde que nos reunimos con ustedes y ha sido una montaña rusa lo que hemos vivido. La situación era crítica, la Junta se estaba apagando, se había cerrado un colegio emblemático y estaban ya en fila otras instituciones. El acercamiento frontal que en ese entonces hubo con el Gobierno, permitió encontrar soluciones. Ha sido un trabajo durísimo, que lo empatamos con las acciones que dentro de la Junta tomamos.

¿Cuándo recibirán el dinero faltante? ¿Hay un plazo?

La Junta de Beneficencia también rindió homenaje al Bicentenario Leer más

Con la vicepresidenta de la República fijamos un plan de cobro hasta mayo. Hemos hecho, además, un compromiso de acciones que están preestablecidas y que significarían una reducción de la deuda de casi un 50 %, al menos con la parte que le corresponde al Ministerio de Salud. Con el IESS estamos buscando una cifra parecida, pero hay papeles que hemos entregado que no los encuentran y eso complica todo.

Frente a la COVID, la labor en nuestros hogares de acogida es importantísima. En Alemania hubo un índice de mortalidad de casi al 50 % y aquí nada de eso pasó.

¿Qué harán para agilizar el proceso?

Estamos analizando la posibilidad de entrar ya a un tema jurídico, como salida final.

Juan Xavier Cordovez: “Estamos a mes y medio de tener que empezar a apagar las luces” https://t.co/FbtKtLwizg — Felipe Bazàn (@felipebazanm) August 11, 2020

Por la emergencia sanitaria, los hospitales de la Junta continuaron atendiendo a pacientes derivados del MSP y el IESS, pese a que la deuda del Estado precisamente era generada por estas atenciones. Con ello, ¿la crisis se agudizó?

Definitivamente, pero es nuestro ADN atender. No podíamos dejar de hacerlo. De hecho, desde que inició la crisis hemos aumentado la Consulta Externa en el hospital Luis Vernaza, que es el que atiende pacientes COVID; y hemos implementado procesos, tratamientos solidarios relacionados a esta enfermedad. Pero estamos preocupados, las Unidades de Cuidado Intensivas (UCI) están llenas en el país, fueron las elecciones y estamos a pocos días de un feriado. Eso traerá nuevos casos, por eso estamos trabajando en un plan B para prepararnos a lo que se viene.

Sociedad Ecuatoriana de Oncología: El cáncer es responsable de 15 de cada 100 muertes en el país Leer más

¿De qué manera?

Vamos a incrementar nuestra capacidad COVID en el Vernaza. Solo esta semana, hemos sumado 30 respiradores al hospital y estamos adquiriendo más. Además, vamos a habilitar más zonas de atención. En esta última ola de contagio, ya hubo serios problemas para conseguir espacios en las UCI, lo que termina generando pérdidas de vidas. Debemos hacer algo entonces. Y es que a nosotros nos llegan pacientes en estados sumamente críticos y es realmente frustrante que a veces por demorarnos un día en poder recibir un paciente, este pierde la vida. Y claro, no tenemos la seguridad de si eso pasó porque iba a pasar o por falta de espacio. Es terrible.

Cordovez es también miembro del directorio de la Fundación Cenaim Espol. JIMMY NEGRETE

Cuando dice que la Junta ejecutó varias acciones para afrontar la crisis, ¿a qué se refiere?

Hemos hecho una planificación a cinco años plazo de lo que queremos. Vamos a incrementar nuestra capacidad de asistencia social a nivel nacional de forma dramática. Cómo lo haremos, lo estamos planificando: las alianzas son bienvenidas, al igual que las intervenciones directas. Sin embargo, estamos estructurando desde ya nuestros hospitales para que sean más eficientes. Estamos en un proceso de cambio, de eficiencia a todo nivel.

¿Y eso incluye liquidaciones?

Nacidos en medio de la pandemia Leer más

No. Esa eficiencia de la que hablo se ha centrado en hacer más con menos, en reorganizarnos. Esta institución es grande, tenemos 5.000 empleados y los procesos de liquidación que se han dado, son los que han tenido que darse porque correspondía. Pero, siempre, instituciones como estas están bajo proceso de reestructurarse, y dentro de eso vemos como posibilidad, el hecho de mañana hacer desvinculaciones, así como nuevas vinculaciones, que es lo que estamos haciendo porque, repito, queremos crecer. De allí que solo hablando de educación, vamos a reabrir el Santa Luisa de Marillac. Por eso estamos pidiendo la revocatoria del cierre.

¿Y es posible?

Ya nos reunimos con el Ministerio de Educación y con la vicepresidenta de la República, y aunque nos dijeron que no es posible revocar la resolución; nos van a dar la facilidad de trabajar expedito el proceso de reapertura. Nuestra meta es que este mes tengamos toda la documentación lista para empezar a darle mantenimiento al colegio para que esté listo, en caso de que las clases vuelvan a ser presenciales.

Coronavirus: Más de 1.000 voces se unen para que no cierren el Marillac https://t.co/OXPdzuO9t3 — Tech, Books & Edu🌹🕊️ (@EditorEnBici) May 11, 2020

Decidimos darle un giro a la actitud y dejar de pensar en la idea de seguir cerrando dependencias para sobrevivir con lo poco que teníamos.

Pese a que la deuda que el Estado mantiene con la Junta es todavía alta, ¿no existe todavía la posibilidad de que algún otro centro que regentan, cierre?

No veo ese panorama, todo en la vida puede pasar, pero mi visión es al revés. Independientemente de lo que pase en la economía y la política, y la misma pandemia, esta institución vivirá 133 años más.

El hecho de que no toda la población podrá inmunizarse contra la COVID este año, ¿qué riesgos les implica...?

Una tradición viva en el museo Leer más

Los mismos de ahora, por lo que pedimos a la ciudadanía que se cuide. Las principales negociaciones de vacunas, a nivel mundial, están hechas por los gobiernos. A pesar de eso, como institución, estamos tratando de hacer nuestras propias gestiones, nos hemos acercado sobre todo a los consulados, para que apenas haya una apertura por parte de una organización no gubernamental para adquirirlas, podamos hacerlo. Mientras tanto, no nos queda más que tener esperanza de que los ofrecimientos que se han hecho al Gobierno respecto a la entrega, se den. Lamentablemente, en esta primera entrega de las de 80.000 dosis que se esperaban, llegaron casi 10.000. No quiero pensar qué pasará con los dos millones que se esperan en marzo. Hay que estar preparados.

Durante la entrevista, Cordovez también se refiere a los retos logrados durante los días más críticos de la pandemia. Destaca haber ayudado a que 5.910 ecuatorianos hayan nacido en el hospital Alfredo G. Paulson, uno de los que regenta la Junta; y asimismo que 200 niñas de los hogares Calderón Ayluardo en Guayaquil y el Hogar Manuel Galecio en Alausí de la provincia del Chimborazo, hayan podido continuar sus estudios...