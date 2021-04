Una carta revela que la falta de vacunas fue por una deuda

Detrás de la escasez de vacunas para niños que afectó a casi todas las provincias del país, entre diciembre y febrero, entre las razones estaría la indisciplina en la planificación, descoordinación en solicitar el producto y lo más relevante, una deuda que había en esa fecha con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según reveló una investigación del portal de noticias GK. Una carta, con membrete de la Cancillería de Ecuador, solicitó las vacunas a 19 embajadas.

EXPRESO, en medio de la carencia de la vacuna pentavalente, preguntó al Ministerio de Salud (MSP), el porqué de la escasez, si cada año por la planificación las vacunas están aseguradas. Pero la cartera no respondió. Tras el cuestionamiento de la Defensoría del Pueblo emitió un boletín escueto donde señaló que la escasez fue por la situación que se vive en el mundo de la pandemia de la COVID-19.

Pero, la circular MREMH-SAECI-2021-0006-C no indica ello. Allí se admite que el gobierno de Ecuador no había pagado al Fondo Rotatorio de la OPS y pide a sus delegaciones diplomáticas que hagan gestiones para conseguir las vacunas prestadas o donadas.

Pentavalente Es una de las vacunas que estuvo escasa, que protege a los niños de difteria, tosferina, hepatitis B, tétano e influenza B.

El documento está fechado 12 de febrero de 2021 y es César Augusto Montaño Huerta, subsecretario de asuntos económicos y cooperación internacional, quien firma el pedido a 19 embajadores las vacunas pentavalente, bOPV y DTP.

Sobre este trámite, este Diario solicitó información a la Cancillería, pero la respuesta fue que es el Ministerio de Salud que debe responder, por ser responsable de esta temática. Gestión que también se hizo, mas hasta el cierre de este artículo no hubo respuestas.

Es necesario que Salud explique la razón de la deuda, literalmente la carta dice: “No se han completado los procesos de pagos al Fondo Rotatorio de la OPS”.

Preocupación. Entre diciembre y febrero los padres recorrían los centros de salud, con los niños en brazo, buscando vacunas como la pentavalente. JIMMY NEGRETE

En el escrito se palpa lo desesperadas que estaban las autoridades al enfatizar que las dosis se necesitaban de “manera emergente como mínimo en 4 semanas”, de 82.000 vacunas pentavalente; 56.000 de DTP y 95.000 de bOPV.

Lo que se sabe es que el Fondo le dio un crédito a Ecuador por 15 millones de dólares en el 2020 y que dicho “monto fue cancelado en febrero del presente año”, como dijo a GK el Fondo Rotatorio de la OPS.

Aunque el MSP se mantiene en silencio, los hechos hablan por sí solos. En la página oficial del gobierno de Argentina se indica: “El Ministerio de Salud de la Nación Argentina ha enviado en calidad de préstamo la cantidad de 56.000 unidades de la vacuna DTP (Multidosis) y 82.000 unidades de la Vacuna Pentavalente (DTP-HIB HB) al Ministerio de Salud Pública de Ecuador a los efectos de que puedan continuar inmunizando a los niños en el territorio ecuatoriano sin interrumpir su tratamiento ante el desabastecimiento crítico de vacunas que sufre dicho país”. En ese mismo escrito se detalla que el trámite lo hizo el canciller de Ecuador, Luis Gallego, al canciller Felipe Solá solicitando la colaboración de Argentina.

En el 2003 renuncié a mi cargo, porque no estuve de acuerdo en desviar un millón de dólares de las vacunas. Desde entonces hay deficiencia en la política para salud. Francisco Andino, exministro de Salud



exministro de Salud

Otro país que respondió a la solicitud fue México, desde ese destino el 11 de marzo de 2021 llegaron 95.000 dosis de la bOPV antipolio.

El exministro de Salud, doctor Francisco Andino, enfatizó a EXPRESO que el Fondo sí entrega vacunas a los países indiferentemente de que tengan una deuda. Se hace una solicitud y se llega a un acuerdo de pago y ellos envían las dosis.

Entonces, ¿el MSP no tenía listo el esquema para vacunar en el 2021? “El problema va más allá, hay deficiencia en la política de salud. En el 2003 renuncié a mi cargo de ministro de Salud, porque no estuve de acuerdo con que se desvíen para otro proyecto un millón de dólares de las vacunas. Además en los últimos gobiernos despidieron a los expertos que manejaban el programa de vacunas, porque equivocadamente creen que se trata solo de saber hacer acciones de gerencia y eso no es así”, remarcó Andino.

Ayer, 31 de marzo, se envió un nuevo documento al MSP porque no explicó la razón de la escasez de vacunas que hubo, ni hizo público el esquema de vacunación para niños.

Zaida Rovira



vicedefensora del Pueblo

Sobre si existe o no el esquema de vacunación para niños de 2021 la vicedenfensora del Pueblo, Zaida Rovira, dijo que la entidad, a través del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, lo viene solicitando desde febrero de este año. “Ayer, 31 de marzo, se volvió a hacer por tercera vez la solicitud; porque es necesario saber a cuántos niños se dejó de vacunar entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 y cuántos hay que inocular en lo que queda del año. Hay que saber si las dosis que existen ahora van a cubrir la necesidad. Pero, nada de ello se ha respondido. Falta transparencia en un tema en que la ciudadanía tiene todo derecho de estar informado, porque está ligado con su salud”, agregó.

Así mismo la Defensoría del Pueblo todavía espera que el MSP explique con detalles la razón de la escasez de vacunas para niños, que a luces de la carta, que se ha hecho referente, es por algo más que por la pandemia.