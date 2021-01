Guayaquil: La odisea de los padres que buscan una vacuna para sus hijos

Desesperación y preocupación sienten los padres que recorren los centros médicos del Ministerio de Salud Público (MSP) de Guayaquil, buscando una dosis de la vacuna pentavalente para sus hijos.

Los afectados se quejan de tener que ir por toda la ciudad sin lograr encontrar la vacuna que protege a los niños de difteria, tosferina, hepatitis B, tétano e influenza B que puede provocar neumonía y meningitis.

Mientras los padres peregrinan por la ciudad con sus hijos en brazos, exponiéndose a la pandemia de la COVID-19, por movilizarse en bus público, el MSP guarda silencio (ver cuadro).

Dos exministros de Salud explicaron a este Diario que existe un programa, que cada año debe calcular la necesidad de vacunas, en base a los nacimientos. “Es una irresponsabilidad del MSP, no se puede descuidar ni olvidar el abastecimiento de vacunas para los niños. Existe un programa que cada año determina la necesidad. En mi administración las vacunas se pedían al banco de vacunas de Washington de la Organización de Salud”, dijo el exministro de Salud Luis Sarrazín.

Hay cuestionamiento sobre qué experiencia profesional y título académico tienen quienes manejan el programa de vacunación. Para el exministro de Salud, Francisco Andino, uno de los problemas es que el Gobierno cambió a los doctores, en varios programas como en el de vacunas, por personas que solo saben administración, pero no son médicos especializados.

La pentavalente es una vacuna que se aplica a niños de dos, cuatro, seis meses de edad, y refuerzo al año y medio.

Pentavalente escasa, no pueden dejar a los niños menores de 1 año sin esta vacuna 💉 que están importante parar ellos, #pentavalenteescasa @MinGobiernoEc @Salud_CZ8 @CynthiaViteri6 — Yadi Mamá De Mellizos 👶🏻 👶🏻 (@Yady_wiki) January 23, 2021

“Estoy angustiada, mi bebé tiene cinco meses de edad y tengo un mes buscando la vacuna en los centros médicos del Ministerio de Salud Pública”, dijo a Diario EXPRESO Carla Villagómez, quien asistió ayer al subcentro de Salud que queda en Francisco Segura y Quito, sin conseguir la dosis.

Los padres tienen razón en inquietarse, advirtió la pediatra Jenny Velasco, porque al no recibir la vacuna a tiempo los niños quedan sin protección a varias enfermedades. “La solución es que compren la vacuna hexavalente, que hay en el mercado; pero esta tiene un costo de 75 dólares”, dijo Velasco.

Sin #pentavalente, hasta cuando..., srs del gobierno uds se han preocupado de la vacuna covid. Y se olvidaron de nuestros niños... Q esperan que llegue más enfermedades — Amanda Ordoñez C. (@elylizamy) January 21, 2021

Hay un ir y venir de los padres; Jorge Escobar ayer faltó a su trabajo para recorrer varios centros médicos, ya había visitado dos sin logros. “Mi hijo tiene cinco meses y las enfermeras lo que me dicen es que regrese en 15 días. No es justo que se juegue con la salud de los niños. ¿Cómo es posible que no planificaron con tiempo abastecerse de las vacunas. Tienen la obligación de hacerlo cada año?”, opinó Escobar.

¿Por qué el MSP no planificó para evitar la escasez de la pentavalente? En el subcentro me dicen que regrese en 15 días y así ha pasado un mes que espero la vacuna. Carla Villagómez



Madre de familia

Los veedores de Salud del norte, sur y suburbio de Guayaquil unieron sus voz en solicitar al Gobierno una solución rápida. “Escuchamos el mismo cuento de siempre. Las autoridades se pasan la responsabilidad de unos a otros y por ahora solo dicen que en estos días llegan las vacunas, sin precisar la fecha. He constatado que no hay la pentavalente en La Atarazana, Sauces, Alborada y la avenida Orellana”, indicó William Orellana, vicepresidente de la Comisión de Salud del Comité del Observatorio de Derechos Humanos.

Los padres me indicaron que no hay la vacuna pentavalente, fui a los centros médicos del suburbio y lo confirmé. Espero que el MSP solucione el problema y dé una explicación. Alejandro Pin



Veedor de Salud

SEÑORES @Salud_Ec, ELLA ES SOFÍA MI SOBRINA, PRÓXIMA A CUMPLIR 1 AÑO DE EDAD, ELLA, COMO MUCHOS BEBESITOS, FUE CONCEBIDA EXITOSAMENTE Y ES UN MILAGRO DE VIDA. ELLA NECESITA URGENTE VACUNARSE CON LA PENTAVALENTE, AL MENOS FINJAN QUE LES IMPORTAN LOS NIÑOS, ¡DESCUIDADOS! pic.twitter.com/oWQO4h8TrC — Jiribilla (@iFerGo) January 25, 2021

El veedor de Salud, Julio Guato, confirmó que la problemática también en la Pradera, Guasmo e Isla Trinitaria.

Un equipo de prensa de EXPRESO recorrió varios subcentro, se llegó hasta el subcentro San Francisco de Asís, ubicado en el suburbio y allí tampoco había la vacuna. En el lugar estaba Nuria Cano con su niña de 4 meses; ella se quejó de que no es saludable que ella tenga que salir, en tiempo de coronavirus, cada día a vivir una odisea buscando una vacuna que no hay.

SALUD NO RESPONDIÓ

EXPRESO solicitó información al MSP, a través de su departamento de comunicación, pero no respondió. Estas fueron las preguntas