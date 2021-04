Zevallos: Finanzas exhortó a usar el dinero en la COVID y no alcanzó para las vacunas

Por la intromisión del Ministerio de Finanzas los niños se quedaron sin vacunas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. Es lo que afirma el exministro de Salud Juan Carlos Zevallos, al presentar sus pruebas de descargo dentro del juicio político que se sigue en su contra en la Asamblea Nacional, las que fueron presentadas por escrito y leídas el 14 de abril de este año, por el secretario de la Asamblea, Juan Gabriel Jiménez.

Tal como lo publicó Diario EXPRESO, la salud de los niños se puso en riesgo al no recibir a tiempo vacunas como la pentavalente, que sirve para evitar enfermedades como difteria, tos ferina, hepatitis B, tétano e influencia B, que puede provocar neumonía y meningitis. Por ejemplo, en Guayaquil, los padres cada día recorrían los dispensarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) buscando inmunizar a sus hijos, con el riesgo de contagiarse de COVID.

Frente al cuestionamiento que se le hace a Zevallos, él argumentó que Finanzas, en marzo de 2020, “exhortó al Ministerio de Salud a que haga uso de los recursos del presupuesto asignado en el gasto corriente”.

En salud, las reformas se hacen en función de las necesidades, en este caso la pandemia de COVID-19. Pero no se puede desatender la salud de otros, como de los niños. Francisco Andino,



exministro de Salud

Ante la indicación de Finanzas, Zevallos señaló que ese mismo mes le indicó a la cartera que hacer eso afectaría los “recursos destinados en las actividades del Fondo Estratégico y Fondo Rotatorio”, que es la entidad de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que envía vacunas para los niños, como las necesarias pentavalentes.

Ante la acusación del exministro de Salud, Finanzas se defiende sin responder todas las preguntas enviadas por este Diario. “Es importante aclarar que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha interferido en decisiones o en la gestión de áreas que no son de su competencia, como la salud, y ha procedido a entregar los recursos que le han solicitado de manera inmediata”, sostiene.

En sus respuestas, en todo momento se desliga de responsabilidades en la escasez de vacunas para niños que hubo meses atrás; pero en el requerimiento periodístico no respondió las siguientes preguntas: ¿Antes de que ocurra la pandemia había déficit para cubrir los gastos necesarios para atender la salud de los ecuatorianos, mediante el MSP? Zevallos dijo que se afectaría el Fondo Rotatorio al usar el gasto corriente en la pandemia. ¿Por qué Finanzas no reparó en la advertencia y puso en riesgo la salud de los infantes?

Nada justifica la escasez de vacunas para los niños, solo la falta de gestión. Es un problema que el Ministerio de Salud tiene desde hace 14 años: no tener al frente a un buen experto. Luis Sarrazin,



exministro



de Salud

Zevallos mostró la numeración y códigos de las cartas que cruzó con Finanzas. Por ejemplo, en el oficio Nro. MEF-VGF-2020-0158-O, con fecha 18 de marzo de 2020, Finanzas le dijo al MSP: “Se entiende que los organismos multilaterales se encuentran en proceso de revisión y aprobación de los créditos de sus respectivos directorios; sin embargo, han catalogado estas necesidades como gastos elegibles para la atención de la emergencia”.

Todas estas cartas tienen el mismo propósito: que Salud atienda la emergencia sanitaria con recursos asignados para el gasto corriente. Al final, Ecuador no pagó a tiempo las vacunas para los niños que se usaron en el 2020 y entonces, según Zevallos, “la OPS le comunicó al MSP que de no cumplirse con los pagos acordados con el Fondo Rotatorio, no despacharía los pedidos nuevos”. Sobre este punto se solicitó la versión de la OPS, pero hasta el cierre de este artículo no llegaron las respuestas.

Finanzas explica que el 11 de febrero de este año canceló la deuda de 32,7 millones de dólares. La propia cartera de Estado reconoció que ese dinero fue “para mitigar la deuda pendiente con el Fondo Rotatorio de la OPS”. Señala además que al 29 de marzo de 2021, en el grupo de Gasto de Bienes y Servicios de Consumo, el MSP contaba con un presupuesto codificado de $ 664,5 millones y un porcentaje de ejecución del 10,84 %, evidenciándose también que existen entidades operativas desconcentradas con baja ejecución presupuestaria. Entre estas se encuentran hospitales y distritos con ejecución presupuestaria de 0 % y otras casas de salud y direcciones distritales con una ejecución menor al 5 %. Esto indicaría que el problema recae en la gestión del MSP.

Es ilegal quitar un recurso de un programa prioritario como es vacunar a los niños. Muchos padres prestaron dinero para comprar la vacuna, aún pagan los $ 85. ¿Quién responde por eso?

William Gavilánez,



activista social en



derecho de salud

Sobre las declaraciones de Zevallos, los exministros de Salud Luis Sarrazin y Francisco Andino concordaron en que ningún ministerio tiene potestad para dar orden en otro, “por lo tanto las decisiones que tomó Salud recaen sobre él mismo, no sobre otra cartera”, opinó Sarrazin.

Para ambos doctores, el problema tiene otra raíz. Ellos piden dejar de seleccionar a los ministros de Salud como cuota política. “Sacaron del programa de vacunas a personas con conocimiento, para poner a alguien que solo sabe de ingreso y egreso”, puntualizó Andino.

Destinar recursos comprometidos para otros programas esenciales, como vacunar a los niños, es ilegal, recordó William Gavilánez, vicepresidente de la Comisión del Derecho a la Salud, del Comité Observatorio de Derechos Humanos. Agregó que otro problema es que cambian constantemente al director zonal. “Hubo una directora que literalmente duró un día. Estos cargos deben ser ganados por concurso y mérito y no por favores políticos”.

Préstamo En una entrega de EXPRESO sobre el tema de la escasez de la vacuna se contó que otros países prestaron dosis a Ecuador, ante el problema.

Así, para los expertos consultados, nada justifica que se hubiera puesto en riesgo la salud de los infantes con la escasez de vacunas que hubo.

A la fecha ni siquiera la Defensoría del Pueblo tiene el detalle de cuántos niños fueron afectados y cuántos se deben inmunizar durante el 2021, pese a haberlo solicitado. La cartera de Salud todavía se caracteriza por guardar silencio ante el cuestionamiento de la ciudadanía por las falencias que hay en el tema sanitario.