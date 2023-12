Guayaquil: Los temas que el Municipio calló

Cuando Aquiles Álvarez inició funciones como alcalde de Guayaquil, hace ya siete meses luego de vencer en las urnas a Cynthia Viteri, soltó que pondrá “la casa en orden” y que esta es una “Alcaldía seria”. Preponderó lanzamientos de informes de cómo heredó el Municipio, se revelaron denuncias como de las tablets o de mafias que cobran por espacios en los cementerios municipales y, en torno a la prensa, confesó que está expuesto a la crítica.

“EXPRESO nos da como bombo en fiesta... Entendemos que la prensa tiene que hacer su trabajo...”, declaró el alcalde tras dar a conocer el segundo de tres informes, en agosto anterior. Sin embargo, hay temas elaborados por este Diario que enmudecieron a la administración que lidera.

Entre aquellos casos figuran entrevistas que hasta ahora no han sido confirmadas y que han generado incertidumbre en diferentes sectores, ya sea con lo referente a las vallas publicitarias, el destino del Mercado Norte, lo que se pretende en el Bosque Protector Cerro Paraíso, la Mesa de Movilidad y más. Aquí se detalla un listado de los casos.

Solo un 5 % de las vallas tienen permisos. Miguel Canales Leon

El caso de las vallas

1. Es un tema que lleva años. Un informe de la Contraloría en torno al examen especial que ejecutó por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2022, indicó que no se recaudaron $ 2,3 millones en el Cabildo. La administración de Álvarez aseguró que se debió recaudar entre 2017 y mayo de 2022 un monto de $ 16,6 millones, pero $ 8,7 millones no ingresaron a las arcas municipales al momento del traspaso. Luego se conoció que la actual gestión dio un plazo: hasta el lunes 23 de octubre se esperaba que ingresen 4,1 millones de dólares. Ante ello, se le solicitó una entrevista al Cabildo para conocer, entre otros puntos, qué pasó con esa recaudación millonaria y si ya no hay menos del 10 % de las estructuras reguladas. Pero no hubo la respuesta. Pasaron los días y el Concejo Cantonal aprobó nueva ordenanza para regular la publicidad exterior en Guayaquil. Sobre esto se volvió a solicitar una entrevista, pero se repitió la situación: no hubo una confirmación.

Movilidad Este Diario también ha solicitado una entrevista con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para conocer su accionar frente al caso de los radares, pero tampoco ha sido atendida.



Cerro Paraíso

2. A inicios de noviembre, EXPRESO publicó un artículo en torno a la incertidumbre, que todavía sigue, tras pretensiones de actividades en cerro Paraíso, uno de los pulmones de la ciudad. Moradores hicieron llegar sus alertas a esta redacción luego de conocer documentos de labores ‘permitidas’, por lo que cuestionaron la falta de socialización. En la mira estuvo la Dirección de Ambiente del Municipio de Guayaquil, que mencionó un informe técnico al Barcelona Sporting Club sobre las actividades, ya sea proyecto u obra, que se pueden desarrollar en el bosque protector Paraíso. Al respecto, se pidió una entrevista con el titular de la dirección, que ahora se prevé que sea el gerente de la nueva Empresa Pública de Parques, con el fin de abordar el eventual proyecto/actividades que se pretenden ejecutar en el área. El diálogo hasta ahora no ha sido confirmado.

Mesa de movilidad

3. Otro artículo fue el que giró en torno al que integrantes de la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible aseguraron que no han sido tomados en cuenta por la actual administración. Que no fueron llamados o notificados para establecer acciones y conocer cuál es el futuro de dicho organismo, que está estipulado en la ordenanza que regula el uso de la bicicleta en la ciudad. Los ciclistas y biciusuarios han exigido al Municipio que esta sea visible, pues recuerdan que hacían hasta veedurías con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Aún no hay un pronunciamiento sobre este tema.

Mercado Norte sigue en construcción. Cortesía

Mercado norte

4. Cuál es el estado de la obra del nuevo Mercado Norte, cuándo se prevé inaugurarlo y qué pasó con el planteamiento de que en la sede original de este espacio, uno de los primeros de Guayaquil, se convierta en un centro cultural, son otras preguntas que no han sido respondidas por la actual administración. En este caso, los comerciantes y vecinos esperan una reacción del Cabildo, ya que temen que con las eventuales lluvias, se puedan inundar. Y se quejan del hacinamiento que existe en el área. Lo único que ha dado a conocer el Municipio es que en el sitio se dio un trabajo de desbroce de maleza.

Para Saber

Hechos

EXPRESO también solicitó una entrevista para conocer los motivos por los que se colocaron cercos eléctricos en el Malecón 2000. Recientemente se pidió una entrevista a Segura EP para abordar el tema de seguridad y las acciones ejecutadas.

Difusión

En octubre, el Cabildo lanzó el podcast ‘La Voz Ciudadana', una conversación desde el Sillón de Olmedo’, donde han participado funcionarios municipales.

