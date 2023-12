Guayaquil: La inseguridad acecha a Los Ceibos

En Los Ceibos hay hartazgo e indignación. Y es que apenas cuatro días pasaron desde que el Municipio de Guayaquil decidió retirar una reja de seguridad que los habitantes habían colocado en la calle Octava para resguarde de la delincuencia, para que un grupo de antisociales asaltara a dos mujeres afuera de un domicilio en esta misma avenida.

El robo ocurrió a las 20:05 del pasado martes 20 de diciembre y causó indignación en los vecinos. Las imágenes del delito, que trascendieron en redes sociales, mostraron cómo un automóvil blanco se cruzó frente a un todoterreno rojo que se encontraba estacionado y cuatro sujetos con armas de fuego se lanzaron contra las dos ocupantes.

Municipio saca las rejas en los Ceibos, dias después, roban ahi mismo, Aquiles entre sus promesas de campaña prometio dar seguridad, pero al parecer es seguridad a los choros para que puedan robar... — Rey Camarón (@Reycamaron2) December 21, 2023

Una de ellas trató de huir, pero fue interceptada por dos hampones, quienes la golpearon y le quitaron sus pertenencias a la fuerza; mientras que los otros dos ladrones hacen lo mismo con su acompañante. El asalto duró 90 segundos y los ladrones huyeron justamente por la calle donde la reja de seguridad fue retirada.

CUATRO días después de que la @alcaldiagye sacara la reja de la calle octava de Los Ceibos (que fue alzada por desesperación de los moradores) LLEGAN A ROBAR.



¿Lo irónico? ESCAPARON POR DONDE HUBIESE ESTADO LA REJA. pic.twitter.com/mWJBMFeEFl — Sofía Baquerizo (@SoofiBaquerizo) December 21, 2023

Carlos Delgado, esposo y yerno de las víctimas, hizo público su reclamo en X (antiguo Twitter). “Hago responsable al alcalde Aquiles Álvarez porque para eso sí tiene recursos, para mandar a quitar la cerca que los vecinos pusieron para protegerse de estos miserables delincuentes. El culpable es usted, señor alcalde, usted. Deje la palabrería, ponga cartas en el asunto, deje de pelear con la gente en Twitter, use el sentido común y dedíquese a proteger a los habitantes”, indicó.

Tras el asalto, los vecinos de la zona se mantenían nerviosos y desconfiaban de todo auto o persona extraña. Durante el recorrido de EXPRESO por esta calle, una moradora corrió a toda velocidad y trancó su puerta cuando vio al reportero acercase a consultarle sobre el robo. En una casa contigua, otra vecina indicó que nada sabía del tema y también se negó a identificarse.

Rejas retiradas días atrás en el sector. Amelia Andrade

A menos de 200 metros del condominio donde ocurrió el robo está ubicada una Unidad de Policía Comunitaria, en la cual permanecen al menos tres gendarmes de forma continua, quienes cuentan con motos y camionetas para patrullar. Pese a ello, en la ciudadela se han registrado varios robos durante las últimas semanas.

El pasado 12 de diciembre, como ha venido publicando este Diario, otro asalto quedó registrado en video. En la filmación se observa como un ladrón encañona al conductor de un vehículo que se encuentra detenido en un semáforo para que le entregue el teléfono móvil y otras pertenencias.

El Municipio de Guayaquil, por su lado, se pronunció sobre el caso a través de un comunicado, indicando que el retiro de la reja es provisional, mientras se tramitaba la ordenanza municipal que regula la instalación de portones. El primer debate de la normativa está prevista para la semana entrante. El alcalde Aquiles Álvarez adelantó que entre los requisitos que se solicitarán para permitir las rejas de seguridad, es que haya un consenso del 70 % de los habitantes de la manzana. La norma también detallará el horario de apertura y cierre de las garitas.

Hace rato los ceibos es una zona liberada a la delincuencia , se llama a la policía y no responden , se hacen las denuncias en la fiscalía y no se da trámite , en definitiva indefensión completa pero el municipio se lleva unas rejas 🤷🏻‍♂️ — Jose Javier Varas (@varasjj) December 21, 2023

Frente a ello la ciudadanía exige que se dé prioridad al tema, a fin de tomar una decisión inmediata.

“No es que queremos vivir en una burbuja, eso nunca; pero la situación y el índice de violencia que estamos viviendo amerita en este momento. En Los Ceibos somos unidos y nos preocupamos por el bienestar del otro, aquí hay convivencia, hay un entorno de familia. No queremos que se rompa eso. No queremos que malas decisiones como las ahora tomadas por el Municipio, nos arranquen eso que tenemos y hemos ido forjando con el tiempo”, señaló Estefanía Morán, habitante del sector.

El ciudadano Edwin Chalén, quién también hizo pública su queja, asegura no tolerar más ver que el lugar donde vivió toda su vida está destruyéndose a causa de la inseguridad, el robo y el sicariato. “Alzo mi voz en nombre de Los Ceibos para hacer que cierren todas las avenidas que conectan con las calles principales de los alrededores”, precisó.

Cesar Terán, otro ciudadano, como la mayoría, apuntó a los desaciertos que, dijo, toma el Municipio. “Tras, el desacierto de la Alcaldía de Guayaquil de quitar la reja en Los Ceibos, la cruda realidad golpea: ¡robo inmediato! Irónicamente, los ladrones eligieron la salida que antes estaba protegida. La seguridad ciudadana es más que una preocupación, es una necesidad urgente”, sentenció.

El Municipio de Guayaquil no deja que los ciudadanos se protejan:quitan las cercas de cierre en Los Ceibos para que les quiten los bienes a sus residentes. La ordenanza lo prohíbe? Cambien la ordenanza ya! Está prohibido defenderse cuando los que deben no pueden? — Carlos Vera (@CarlosVerareal) December 21, 2023

Frente a este hecho, los habitantes de otros sectores de Guayaquil como Samanes, la Alborada, Álamos Norte y Urbanor, hacen un llamado a que la dirección de Justicia y Vigilancia analice bien qué paso va a dar antes de afectar al territorio.

“En los últimos dos meses hemos visto como el Cabildo intenta bajar las cercas que ha colocado la comunidad por desesperación, al no ver acciones ni medidas por parte de las autoridades y la Policía. Hoy no hay vecindario que se libre de una bala perdida o de un robo. Si estamos indefensos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, eso nunca. Vamos a luchar por nuestras vidas hasta el fin. Cuando vivamos en un entorno de paz, tenga la seguridad que nosotros mismos bajaremos los portones. Pero si no es así y no mueven un dedo porque sea así, sepa usted, alcalde, y concejales, que vamos a hacer todo por vivir. Es todo lo que pedimos”, precisó Margarita Beltrán, residente de Samanes.

