Round 2: el Municipio vuelve a confrontar con la ciudadanía

Primero fue Urdenor 2 y ahora Los Ceibos. La lucha por la seguridad, lejos de unir a las autoridades con los barrios que buscan en el encierro algo de tranquilidad, genera cada vez más conflictos con el Municipio de Guayaquil.

Desde hace años, decenas de barrios de Guayaquil decidieron instalar rejas en sus calles para sentirse más seguros por la delincuencia. Y en este 2023 la colocación de cercos se ha extendido a más sectores, lo que ha provocado también el descontento de vecinos que no están de acuerdo con la medida. En anteriores reportajes, EXPRESO publicó que en 2019 el Cabildo recibió 13 denuncias por instalación de rejas, lo que aumentó en el presente año a 490 (hasta septiembre). Una situación que genera también luchas legales con la autoridad.

“Nos sentimos inseguros. Había robos a diario y las autoridades no nos protegen, así que nos toca hacerlo, por eso ponemos las rejas. Es la única forma de tener algo de paz, porque las autoridades hacen muy poco”, comentó Rory Sangster, líder de Urdenor 2, quien ha estado al frente para impedir que quiten las rejas.

Urdenor. Rory Sangster muestra las notificaciones que recibieron los propietarios de las viviendas para el retiro de las rejas. Josue Andrade A

“Tuvimos guerras fuertes con el Municipio porque llegaban decididos a sacarlas, pero no lo permitimos. Ahora estamos también con acciones legales. Nosotros lo hacemos por defender a nuestras familias y no nos rendiremos”, añadió el dirigente.

La postura de Sangster se replica en otra decena de líderes barriales que ahora luchan contra el Municipio para que no les quiten las rejas. En un video que se volvió viral en redes sociales se pudo observar cuando varios vecinos de Los Ceibos forcejearon con funcionarios para que no les quiten el cerramiento que habían colocado. “Si no nos defienden, dejen que lo hagamos nosotros”, reclamaron moradores de la calle Octava, donde ocurrió el problema.

Renate Schenker, presidenta del comité barrial de Los Ceibos, señala que no le gustan las rejas, “pero es una manera para sentirme algo segura y la hemos adoptado. Días atrás nos habían advertido que no podían continuar colocando las rejas, pero algunos vecinos decidieron continuar y por eso la sacaron. Entiendo lo que dice el Municipio, pero la gente también está desesperada por la inseguridad. Es un enfrentamiento complicado entre las autoridades y la ciudadanía”, manifestó la dirigente.

Las autoridades actúan como si fuesen cómplices de los delincuentes. ¡Dejen que nos protejamos!

Rory Sangster

​líder barrial Urdenor 2

Sobre esta situación, Shuber Urgilés, director de Justicia y Vigilancia, manifestó que antes de la acción llega previamente una advertencia. “Se socializó con la comunidad en general que no podían proceder a esa instalación (…) hay un expediente administrativo dentro de las comisarías; procedieron a la instalación, ante esta reacción es que el Municipio de Guayaquil actuó respetando las normas, respetando las leyes, ya que existía un expediente de por medio y retiramos las rejas”, argumentó. Además mencionó que se continúa trabajando en una ordenanza para la regulación de estas estructuras.

Por otra parte, EXPRESO pudo conocer que a las viviendas donde se han levantado los enrejados llegaron notificaciones de posibles cobros de hasta 50 salarios básicos, en caso de no desinstalar las estructuras. Eso ha atemorizado a los propietarios de las viviendas.

“Lo que busca el Municipio es dividir al barrio porque lógicamente el dueño de la casa tendrá miedo. Es una estrategia mañosa que no permitiremos. Estamos en la lucha legal”, dijo Sangster, quien mostró uno de los papeles dejados en una casa, a cuyo propietario le dan hasta 10 días para responder.

Otros sectores como Alborada, Sauces, Miraflores, Kennedy o La Floresta también se suman al pedido ciudadano para permitir las rejas. “La guerra no debe ser contra nosotros sino contra la delincuencia. En vez de pelear porque queremos defendernos, deberían buscar atrapar a los delincuentes y no querer desprotegernos”, expresó tajante Andrés Cobeña de la ciudadela Kennedy.

