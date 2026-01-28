Soterramiento de cables en Urdesa empieza en febrero: así es el cronograma de la obra

Esta urbanización del norte de Guayaquil ha sido dividida en siete polígonos para los trabajos que durarán hasta 2027

En la calle Jorge Maldonado Renella, de Urdesa, hay cables regados que contaminan e incomodan.

Aunque el Municipio de Guayaquil anunció, el pasado 22 de enero, que en esta semana comenzaría el soterramiento de cables de telecomunicaciones en Urdesa central, la obra empezará en febrero.

Así se informó en la volante que personal municipal repartió esta semana en este sector del norte de la ciudad, donde se soterrará en el plazo de un año, según el proceso LICO-MIMG-2025-005.

Para esto se ha dividido a la ciudadela en siete polígonos, para cubrir el área delimitada por Circunvalación sur y norte, la calle Sexta, Dátiles, Guayacanes, Alfredo Pareja Diezcanseco y Costanera, en la ribera del estero Salado.

En base a esa división, el cronograma es el siguiente:

Desde febrero hasta abril: Polígonos 6 (Víctor Emilio Estrada, Las Monjas y Guayacanes) y 7 (Guayacanes, Víctor Emilio Estrada, Alfredo Pareja Diezcanseco e Ilanes)

Polígonos 6 (Víctor Emilio Estrada, Las Monjas y Guayacanes) y 7 (Guayacanes, Víctor Emilio Estrada, Alfredo Pareja Diezcanseco e Ilanes) Abril a junio: Polígonos 3 (Guayacanes, Víctor Emilio Estrada y Costanera) y 5 (Víctor Emilio Estrada, avenida del Rotarismo, calle Sexta, Dátiles y Las Monjas)

Polígonos 3 (Guayacanes, Víctor Emilio Estrada y Costanera) y 5 (Víctor Emilio Estrada, avenida del Rotarismo, calle Sexta, Dátiles y Las Monjas) Julio a octubre: Polígonos 2 (Las Monjas, Víctor Emilio Estrada, Guayacanes y Costanera) y 1 (Víctor Emilio Estrada, Las Monjas y Circunvalación sur)

Polígonos 2 (Las Monjas, Víctor Emilio Estrada, Guayacanes y Costanera) y 1 (Víctor Emilio Estrada, Las Monjas y Circunvalación sur) Octubre a diciembre: Polígono 4 (Otto Arosemena, calle Sexta, Dátiles, Las Monjas y Víctor Emilio Estrada)

Recomendaciones en Urdesa durante trabajos

Para soterrar los cables se romperá el pavimento en aceras y calzadas para colocar la tubería donde irá este material.

Por eso, la Alcaldía recomendó a los residentes que posean vehículo que busquen lugares alternativos para parquear.

También deberán tomar las precauciones para evitar o reducir el ingreso de polvo en viviendas y locales comerciales.

En la volante se indicó que en caso de tener sugerencias o quejas sobre rampas de garaje, afectaciones en el servicio de agua potable y alcantarillado, o "denuncias de cobros por trabajos", los urdesinos pueden comunicarse con los ingenieros que estarán en las obras.

