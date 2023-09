Estos son los cortes de agua que sufrirá Guayaquil entre el 11 y 16 de septiembre

Varios sectores de Guayaquil, como todas las semanas, se quedarán otra vez sin agua; y frente a ello, las quejas y reclamos en torno al servicio que da Interagua a sus usuarios se incrementan a esperas de que las autoridades les expliquen "si es normal que las suspensiones sean tan seguidas" y qué están haciendo para evitarlo.

Según el comunicado publicado en las redes sociales del consorcio, una veintena de barrios se verán afectados por los cortes que, como se detalla en la imagen, se darán entre hoy, 11 de septiembre, y el 16 de septiembre próximo; y durarán entre 4 horas y 10 horas, aunque la comunidad duda que se respeten los tiempos estimados.

💧Interagua informa sobre los trabajos a realizarse en la semana del 11 al 16 de septiembre.



Recuerde tomar medidas con anticipación para su tranquilidad.

Este 11 de septiembre, por ejemplo, debido a unas pruebas en la presión del agua, la séptima etapa de Mucho Lote 1 permanece sin el servicio. Según el anuncio oficial, alrededor de las 13:00 volverá. De no hacerlo, residentes como Maggie León ha prometido que demandará a Interagua. "Simplemente estoy harta. Ya no puedo más, ni puedo permitir que jueguen con nuestro tiempo. No lo soporto más", sentenció la ciudadana que a fin de no hacerse "mala sangre" ha decidido salir a comer y no cocinar.

"Capaz que lo hacía y el agua no volvía hasta la noche. No estoy para hoy ver un cerro de platos a mi lado", se quejó.

"Vienen a hacer mantenimientos de lo que sea y siempre se toman dos o más horas. Un día supuestamente Interagua iba a estar solo una hora ejecutando los trabajos y pasé todo un día sin agua. Tuve que bañarme donde mi suegra, quien vive en Sauces 3”, reclamó Horacio Arias, habitante de Mucho Lote.

La misma queja tienen los residentes de Ciudad Colón, donde el servicio se irá por 10 horas el próximo 13 de septiembre. “Espero que cumplan. No es la primera vez que nos vemos afectados por su mal servicio. Juraría que hace menos de un mes ya vivimos algo similar y por la misma causa: por la limpieza y desinfección de las reservas”, aseguró Lucy Garófalo, residente.

Para el 14 de septiembre, desde las 9:00 y por un lapso de ocho horas, Urdesa Norte experimentará los cortes. Que la razón de la suspensión responde a la configuración de la red, ha publicado Interagua. Pero como en el resto de casos, los ciudadanos hacen caso omiso al porqué de la intervención. "Interagua siempre tiene un pretexto para todo. Nunca va aceptar que tiene falencias que repercuten en nuestra convivencia", expresó Norman Leal. residente.

Según el anuncio, las parroquias San Lorenzo, Sábana Grande y Puerto El Morro se quedarán 'secas' por 7 horas el 14 de septiembre próximo.

Algunas parroquias se quedarán sin agua por algunas horas este 14 de septiembre Tomada de @interagua

Para los ahora afectados, que el consorcio les de agua a través de tanqueros cada que las labores se extienden más de lo previsto, no es lo que como ciudad necesitan. "Lo que queremos son tuberías buenas, íntegras. Agua limpia, no turbia. Agua a la que tengamos acceso. Alcantarillas que huelan bien, plantas de tratamiento que sirvan, estén terminadas y no sean más fétidas. Lamentablemente nada de esto tenemos o lo tenemos a medias y no es justo", señaló Andrés Albán, habitante de Urdesa.

