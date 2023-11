La soltería es una opción de vida para los guayaquileños

La soltería ya no da miedo, es una alternativa de vida. Josué Constante es abogado, tiene 32 años y ha decidido, por ahora, permanecer soltero. No tiene interés de tener una relación, alude a que el cuidado de su familia y el crecimiento profesional encabezan su lista de prioridades. “A medida que pasan los años uno se da cuenta de que hay cosas más significativas. Hoy pienso no en encontrar a alguien para compartir mi vida, sino más bien en tener una vida que realmente quiera vivir”, afirma.

Desempleo en Guayaquil: enrolarse, un proceso imposible para muchos Leer más

Te invita,os a leer: Más personas prefieren vivir solas y persisten brechas en el área rural

Por otro lado, Andrea Navarro, ingeniera en Comercio y Finanzas Internacionales, tiene 30 años, también ha decidido permanecer soltera y mantener una relación abierta con su pareja. “Creo que mi novio y yo tenemos otras prioridades, como el trabajo y nuestra educación. Actualmente comprometernos no es algo que se nos pase por la cabeza, porque financieramente no podríamos vivir juntos”, sostiene.

Para el psicólogo Luiggi Sáenz de Viteri existen diversos motivos que influencian la decisión de las personas a permanecer solas. “Existe una generación que tiene marcada una idea de obtener mayores niveles de educación y el matrimonio retrasa ese propósito. También a nivel global, juntarse con una persona es enfrentar una crisis económica, y el independizarse de sus familias se vuelve algo no beneficioso. Por otro lado, también la pandemia afectó la socialización de muchos y ahora conectar implica un mayor compromiso emocional”, alega.

Pichincha es el epicentro de las familias unipersonales Leer más

Según datos del INEC, en estos doce años la transición demográfica ha cambiando el rostro del Ecuador. De allí que los hogares unipersonales han crecido 4,6 puntos de 12,1 en 2010 a 16,7 en 2022. Hoy las personas no tienen problema alguno en ser solteras.

Para la máster en psicología Sandra Moreira, uno de los factores que ha incidido en ellos está ligado también a los problemas que se experimentan a nivel país, como la violencia o la falta de empleo. Todo, alerta, ha incidido en las relaciones y el gusto de los ciudadanos. “La violencia comunitaria, la inseguridad política y económica, hace que los jóvenes que están entre los 20 y 35 años posterguen un proyecto de pareja que se ve consolidado en la conformación de una familia”.

Las condiciones actuales del país, la inseguridad política y económica, hace que los jóvenes posterguen la decisión de tener un proyecto de pareja y tener una familia. Sandra Moreira

Psicóloga clínica

Los bajos sueldos y los costosos modelos de vida también se vuelven un factor importante por el cual las personas se quedan solteras. Juan Suárez, coach financiero, manifiesta a este Diario que muchas personas tienen ingresos básicos con los cuales no pueden sostener una relación. “Es muy fácil vivir con mil dólares al mes si eres soltero, si es que vives con tus papás, pero en el momento que te casas vas a adquirir nuevos gastos y eso afectará directamente tus finanzas, sobre todo si tu pareja no trabaja”, sostiene.

Sigue leyendo: El síndrome de los eternos solteros

Ecuador tiene "desinflación", pero los alimentos están más caros Leer más

Jean Paul Lalama, economista y especialista en finanzas personales, comparte a EXPRESO que el estado civil es producto de una crisis global, en que los modelos exitosos de familia se han desvanecido, y donde “más personas tienden a tener menos hijos o incluso no tener, a vivir en departamentos pequeños o continuar con sus padres y no formalizar sus relaciones”.

“No es que la familia haya perdido influencia, sino que ahora los individuos poseen condiciones muy diferentes a las de las generaciones pasadas. Hace 50 años era común encontrar familias numerosas, los divorcios eran mal vistos, los hogares perduraban por más tiempo y existía una mayor facilidad de adquirir propiedades. Hoy en día muchos jóvenes vienen de hogares disfuncionales severos que repercuten en traumas. Estos individuos no desean repetir fracasos familiares”, asegura.

El detalle Cifras. Casi seis millones de ecuatorianos son solteros. La soltería es el estado civil más numeroso, por encima de los demás.

A las mujeres les regalan menos flores cada 8M, pero las siguen matando Leer más

Esto es corroborado por el sociólogo Héctor Chiriboga, quien observa el fenómeno posmoderno en términos productivos, industriales y de desarrollo de servicios, en el que se incluye la educación. “Las mujeres a través de la educación han adquirido otras perspectivas que le permiten repensar si relacionarse con un individuo determinado. Muchas mujeres ya no están dispuestas a casarse y en cuanto al hombre también existe al temor al fracaso. El divorcio deja algunos en una condición precaria y por eso los jóvenes se plantean otras posibilidades de unión”.

El poder de la familia sobre el matrimonio o la pareja, en los contextos urbanos, donde hay profesionales y personas educadas, ha cambiado. Ya no se puede imponer nada. Héctor Chiriboga

Sociólogo

Día del soltero: Ellos no han preferido casarse Leer más

Sin embargo, para el catedrático también estas decisiones de individualidad pueden ser vistas como un acto de cobardía. “La vida en pareja no es fácil. Tener un vínculo con el otro, ese otro que no es igual a nosotros, quizás, es la ruptura de la fantasía del amor romántico, y esa realidad duele. Entonces se prefiere vivir solos porque se saldrá menos herido. Pero es una actitud de cobardía. Las generaciones más jóvenes tienen esto. Son muy activistas en la defensa de sus derechos, los de la tierra y los animales, pero han descuidado en asumir el desarrollo del encuentro de una relación con el otro”, concluye.

¿Quieres leer contenido de calidad sin límite? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!