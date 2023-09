Pichincha es el epicentro de las familias unipersonales

La vida en solitario va ganando espacio en la sociedad ecuatoriana. El censo 2022 revela que la composición familiar ha cambiado en los últimos 20 años. Ahora, más personas deciden formar su “familia unipersonal”, un concepto algo irónico pues familia, por definición, es el grupo de personas, normalmente unidas por lazos legales o afectivos, que conviven y tienen un proyecto de vida en común.

Hoy, una familia unipersonal significa vivir solo o con su perro o su gato. Nicole Zurita, una treintañera, vive sola en Quito desde 2018. “Salí de casa por trabajo, porque soy de Guayaquil”. Aunque tiene familia en Quito, una abuela y varios tíos, consideró que a su edad era mejor buscar la independencia.

“Ya puedo decir que soy independiente 100 %. No alquilo nada amoblado. Todo lo que tengo lo he comprado y eso me da una sensación de realización personal. Mi siguiente meta es comprarme un departamento, Dios mediante... también quisiera tener una familia”.

Pichincha está entre las provincias donde más personas viven en un hogar de un solo miembro. En 2001 este segmento correspondía al 9,8 %. En 2022 es del 17,2 %, que supera el promedio nacional de 16,6%.

Para Jonnathan Benalcázar, un psicólogo de 31 años, vivir solo es un reto que inició hace seis meses. “Fue por trabajo. Quería estar más cerca de la clínica de neurociencias y quería gastar menos en movilización. Porque viajar todo el tiempo en bus a veces es peligroso”.

Al poco tiempo de independizarse se quedó sin trabajo, pero lejos de considerar volver con su madre sopesó otro factor: su edad. “A mis 31 años me di cuenta que ya necesitaba mi espacio”. Vive en una suite de un solo ambiente.

Cuenta que se ha acostumbrado a estar solo. Valora el silencio y la responsabilidad que implica la administración de una casa: cocinar, limpiar, comprar la comida, pagar los servicios, etc.

Manutención. José Valenzuela, de 42 años, vive con sus dos gatos. Dice que ser autosuficiente y tener su espacio es una de las ventajas del hogar unipersonal. René Fraga

Como psicólogo, Jonnathan se atreve a hacer un análisis del comportamiento demográfico. “A nivel psicosocial estamos viviendo un cambio grande de paradigma. Las personas jóvenes ya no quieren tener hijos. Las circunstancias son más complejas. Nuestra generación creció con miedo de los fracasos amorosos. Vimos cómo los padres se casan, divorcian, se vuelven a casar y a divorciar. Te dices, “no quiero estar debiendo pensiones alimenticias, sin ver a mis hijos, mejor estar solo” . De hecho, el censo reveló que los hogares son cada vez más pequeños. En promedio nacional, están compuestos por 3,2 miembros.

“Me siento súper cómodo en una familia unipersonal”, dice José Valenzuela, un guía turístico de 42 años. Cuenta que vivió un largo período de su vida con una novia extranjera, pero ahora su familia tiene dos gatos de 10 y 12 años. Su perro Bosque murió hace poco. Tenía 17 años.

“Yo no encuentro ninguna desventaja a la familia unipersonal. Soy autosuficiente. No me siento solo, estoy conmigo. Y enfrentarse a la soledad al principio no es fácil, es duro, porque somos seres de compañía, pero si ya te adaptas y te sientes cómodo contigo mismo, hay ventajas por todos lados”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos también censó a las mascotas y hoy hay 4,1 millones de perros y gatos que integran los hogares.

“No planeo quedarme solo el resto de mi vida, me gustaría más adelante compartir con alguien”, dice José. Su siguiente proyecto es mudarse a una casa con jardín para que sus gatos disfruten de la naturaleza los últimos años de su vida.

Patricia González es venezolana. Llegó a Ecuador en 2016. El primer año vivió con su hermana, su esposo e hija. “Llegó un momento en que debía buscar mi espacio. Ya tenía cierto tiempo con trabajo estable. Aunque te pega un poco la soledad, me he adaptado rápido y creo que en Ecuador, por la dolarización, los sueldos son estables y se puede vivir solo”.

Ha vivido en suite de un solo ambiente. Lo importante es estar en un barrio seguro, cerca de las líneas de transporte, supermercados y cerca del departamento de su hermana.

