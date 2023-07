A falta de espacios, la improvisación es la alternativa. La comunidad ‘skater’ es de las más libres y ‘romperreglas’ en Guayaquil. Sin embargo, los espacios dedicados para ellos no son suficientes, ni todos adecuados. Algunos están abandonados e invadidos por el hampa.

Ante esta situación, los miembros de esta comunidad han optado por llevar sus propias rampas móviles hasta los parques de índor, calles o incluso a los mismos ‘skateparks’ que consideran les hace falta más rampas, para el nivel en que ellos se encuentran.

Hay quienes las usan en los parques para no movilizarse a grandes distancias. Otros lo usan entre amigos o en eventos de este deporte, pero hay quienes lo hacen para evitar trasladarse a los parques más cercanos por miedo al hampa.

“Las rampas desplazables son una alternativa chévere si deseas un encuentro más privado entre tu grupo de amigos ‘skaters’, con tu círculo privado, y pues también te da espacio a usar un parque de la cuadra y no ir tan lejos”, comenta Miguel Astudillo, de 27 años, quien, junto a sus amigos sale los viernes por las noches con sus tablas y en ocasiones con sus rampas a patinar.

“No siempre se puede sacar las cajas, porque a veces por más seguro que sea un lugar, siempre hay alguien merodeando. Ya hasta nos han robado, y es más fácil escapar sin tener que dejar botadas las rampas”, relata.

Olvido. Así está el espacio para patinaje frente a la terminal terrestre. CARLOS KLINGER

¿Pero qué pasa con los espacios de patinaje de Guayaquil? El parque municipal ubicado en la Juan Tanca Marengo es el que tiene más tiempo y vida de la ciudad. Los jóvenes usan este espacio a diario, pero el resto está en abandono.

El parque frente a la terminal terrestre de Guayaquil está tomado por antisociales, según cuentan los jóvenes; el de Samanes, en cambio, no cuenta con los suficientes implementos para los deportistas que son más veteranos; y los parques ubicados al sur de Guayaquil, el hampa y el temor de salir hasta determinados sectores ha limitado la movilización de los patinadores a esos puntos.

Si bien, este deporte nace en las calles y usa todo a su alrededor como una gran pista, ya sea destinado para la disciplina o no, sus aficionados también buscan espacios para esta actividad. Se han visto obligados a desplazarse de varios de estos puntos, dejándolos en el olvido, por las razones antes mencionadas.

Situación por la que el uso de rampas móviles o de espacios públicos se han vuelto una buena opción de pista para los ‘skaters’, en la actualidad, ante la falta de espacios seguros.

Los materiales que utilizan pueden llegar a costar 60 dólares, para barandas de metro y medio de largo; y, para rampas más grandes de madera, entre 100 y 150 dólares.

Estado. Son pocos los parques de ‘skate’ que aún se encuentran en buen estado y con vida, como es el caso del Parque Municipal de Skate, en la avenida Juan Tanca Marengo. JUAN FAUSTOS

Rafael González, un veterano del patinaje, construyó junto con varios de sus colegas su propia rampa. Una ‘manuelera’, una tabla de más de dos metros donde acostumbran a realizar ‘manuals’, que consiste en deslizarse en dos ruedas por los bordes de la tabla. También la utilizan como obstáculo al saltar encima, entre otros trucos.

“La llevamos a donde sea, a La Garzota en alguna cancha de índor de la zona, al parque Samanes, por el Mall del Sol, a donde sea que el espacio se preste para ahí patinar”, comenta Rafael.

Según explica, el uso de estas rampas se prestan para dar cierto dinamismo y más opciones para la realización de maniobras en patineta en los espacios que los implementos y rampas son más para practicantes iniciales, o para colocar en los lugares que no están destinados para el patinaje, como canchas de índor o en medio de las calles.

Pero ahora también son una alternativa para practicar en espacios “más seguros”.

Para Francisco Alarcón, el llevar una caja de madera lo suficientemente dura para aguantar su peso, es digno de llamarla rampa.

“El ‘skater’ se las ingenia para divertirse en cuatro ruedas, sea comprando una rampa y patinar cerca de donde se vive, o como yo, que salgo con cajas o con panas que compraron rampas en busca de lugares tranquilos donde realizar mis trucos”, señala Francisco Alarcón, de 24 años, quien practica este deporte.

El estado de ciertas pistas obliga a usar estas rampas; y, para los nuevos es una forma buena de comenzar.

Roberto Passailaigue

ciudadano



Usar las rampas para salir con panas es chévere, pero hacerlo por falta de espacios seguros deprime.

Julián Palacios

ciudadano

Alarcón ha optado por crear sus ‘pistas nómadas’ no solo por la novedad del mismo, también por la inseguridad que se ha presentado en los parques y la ciudad en general.

Para aficionados del deporte, como Julián Palacios, el comprar y llevar tus propios implementos parece una buena idea, pero el hecho de que esta deba ser la “salida del problema”, no le agrada.

“Está ‘cool’ tener tus propios implementos para cuando quieras solo estar con panas, pero no para no tener que ir a los parques porque están abandonados. Se han construido estas pistas no solo para patinar, también para unir a la comunidad, por eso los necesitamos limpios y vigilados”, reclama Palacios.

Mientras que, a parecer de González, el ‘skate’ no le importa donde se haga, sea inseguro el sector o que el espacio no esté destinado para la práctica de esta actividad.

Sin embargo, admite que el hampa ha invadido determinados parques y la seguridad no siempre está presente.

“El parque frente al terminal está bien hecho, pero poco a poco se dejó de lado la guardianía y terminó desolado... Aunque cualquier espacio cerrado y destinado a una actividad, es más seguro que hacerlo en la calle”, señalan estos deportistas que cada día suman más fanáticos del ‘skater’.

“Se requiere la intervención pública en estos espacios”

Los puntos donde se pueda realizar ‘skate’ son contados con la mano, y menos son los que brindan tranquilidad, según miembros de esta comunidad que fueron consultados por EXPRESO, al referirse a la seguridad.

Antonieta Palacios, urbanista, comenta que el estado de indefensión se siente en todos lados, la única solución ahora no es construir más parques en otros espacios, pues sufrirán el mismo destino. “Se necesita de la intervención pública, del Municipio y la Policía, en estos espacios, para así revitalizarlos”, considera. Señala que los modelos de centros de ‘skate’ en países como Estados Unidos, dentro de edificios, es una sugerencia válida a replicar, para proveer un sentimiento de seguridad en la ciudad.