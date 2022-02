El silencio de Salud frente al posible caso de verruga peruana causa molestias

Han pasado tres días desde que el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció, a través de un boletín de prensa sobre la sospecha de un posible caso de verruga peruana en un habitante de vía a la costa; pero desde entonces, pese a las solicitudes de información y entrevistas, la entidad no ha dicho nada. Ni cuál es el estado del paciente ni cuando se podrán tener los resultados de la muestra que el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) le tomó, para confirmar o descartar la patología.

De la verruga peruana, también conocida como la enfermedad de Carrión, se ha dicho ya que es producida por la picadura del mosquito hembra Lutzomyia verrucarum, que transmite la bacteria Bartonella Bacilliformis; y que de confirmarse el caso, por primera vez, podría registrarse en Guayaquil.

Días atrás, EXPRESO publicó un reportaje sobre el estado de alerta en el que se encontraba la ciudadanía ante este posible caso. A decir de los consultados, el temor se daba ante la falta de información por parte de Salud, que no precisaba qué podría pasar con la comunidad si el caso es afirmativo o se presenta un posible brote posterior. "Lamentablemente Salud no nos mantiene informados de nada, ni siquiera con la información básica. Si al menos diría cómo se encuentre ese paciente o si es normal que la prueba demore tantos días en arrojar los resultados, el panorama sería otro", agregó Emilia Romero, habitante de la ciudadela Urbanor; donde los vecinos se mantienen en zozobra, precisamente por el canal de aguas lluvias que atraviesa el vecindario y que se ha convertido en un imán para los zancudos.

"Hay vecinos que me dicen que los moscos que revolotean en ese lugar son los de toda la vida, que esos no nos producen verrugas. Pero, ¿ y si no? Estoy confundida. Que Salud se organice, se transparente y nos mantenga al tanto? , agregó la también residente Nelly Zumba.

Consultado el epidiemiólogo Luis Triviño sobre el tiempo que demora obtener los resultados de una muestra de este tipo, señaló que no puede demorar más de tres días. "Es un examen de PCR ( cadena de reacción de la polimerasa) no demora más de ese tiempo. No debería", precisó.

Sobre las características de este mosquito que causa esta patología, cuyas verrugas pueden medir entre 4 O 5 milímetros cada una y que pueden presentarse en todo el cuerpo; Triviño señala que es un insecto de color café con un "trompita que pica y muerde" al mismo tiempo, pero que a simple vista no es tan fácil de detectar. De allí que hace énfasis en que los entomólogos que sepan del tema deben instalarse en el sitio donde se halló al paciente para capturar a los vectores y analizarlos de forma masiva, con frecuencia; pero sobre si esto se lo está haciendo Salud tampoco lo ha confirmado

A decir de Triviño, este tipo de mosco puede volar a más de 2.000 metros de altura. De allí que, en Perú, de donde procede, se encuentre sobre todo en el Cuzco.

El MSP ha hecho énfasis en que se está haciendo control vectorial en el sector. Cortesía

A Carlos Segovia, quien habita en La Garzota, este silencio le causa molestias. "¿Cuál es el fin de no informar? De no decir qué se está haciendo. ¿Cuál es el fin de todo esto? Es posible que el caso ni siquiera esté presente aquí o haya sido importado y no pase nada; son posibles muchos escenarios, pero si no hay información, podemos imaginar de todo", se quejó.

Sobre las medidas que se deben tomar, el también epidemiólogo Mario Paredes exhorta a replicar las que se llevan a cabo con el dengue. Eliminar los criaderos de mosquitos, no tener agua almacenada en recipientes, ni siquiera en tapas pequeñas, usar repelente al salir o hacerlo vistiendo ropa con mangas largas, y hasta dormir bajo un toldo, es lo primordial ahora y suficiente. No hay que perder la calma, advierte.