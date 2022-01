Agua estancada, monte hasta las rodillas y que supera el metro de altura, lodo y caminos llenos de mosquitos, es lo que se observa en algunos parques del norte de Guayaquil.

La preocupación de los moradores de Álamos Norte, algunas etapas de la Alborada, El Cóndor y Samanes 2 es evidente, así como los mosquitos que se hacen presentes más en esta época del año con la llegada de las lluvias.

En el Polideportivo El Cóndor estaba un grupo de jóvenes deportistas que trataban de entrenar, pero los insectos y el mal estado de una cancha que debería ser de arcilla, frenaban el entrenamiento. Había lodo y, de vez en vez, los jugadores se daban leves golpecitos sobre el cuerpo para intentar matar los zancudos.

Parques descuidados en el norte Alex Lima

Ellos consideran que son los que más sufren los estragos del abandono del parque. “Llovió hace poco, garuó apenas vinimos a tratar de entrenar, pero es difícil por las molestias que nos causan los charcos y a los que debemos sortear, brincando o pegándonos a lo que sea: maderas, rejas”, relató Brandon Granizo, el entrenador de los chicos.

Al consultarle por la presencia de los mosquitos, su respuesta fue práctica. “Mire, nada lo que nos rodea. Quédese quieto un momento y verá cómo le caen encima. En la noche esto es un infierno. Urge un mantenimiento. Poda, campañas de fumigación, lo que sea para evitar la molestia”, agregó, al asegurar que debido a este panorama, los padres no envían ya a sus niños a las clases de fútbol.

Cerca de ahí, en Álamos Norte, el parque principal se encuentra en similar situación. Willian Caiza, un vendedor de productos naturales, asegura que le resulta imposible atravesar el área por las picadas.

“Cuando sé que llego al punto, me encomiendo a todos los santos porque me atacan”. Lo mismo aseguró el ciudadano Michael Delgado, del Portón del Álamo, quien advierte que ante el estado de las áreas verdes externas del vecindario, toda la zona se ha llenado de zancudos. “Vivo en un cuarto piso y llegan hasta arriba. Antes no pasaba eso, puedo jurarlo. Ahora siento que son más fuertes, que pican más, vuelan hasta más alto. Y hay que cuidarse, por el contagio de coronavirus resulta hasta riesgoso ir a un hospital con diagnóstico de dengue”, señaló mientras se colocaba repelente.

A la ciudadanía, le preocupa la situación frente a los casos de dengue reportados el año pasado a nivel nacional, 20.319 y 19 fallecidos a causa de la enfermedad; 13 más que el 2020.

En la XII etapa de la Alborada, el escenario no fue distinto al resto. Allí, Yilmar Garnica, encargado del cuidado del área, aseguró que los vecinos y miembros del comité limpian, arreglan y podan el área. Aun así, se observan depósitos que sirven ya de criaderos de larvas, bancas de cemento y juegos inservibles, debido a su mal estado.

EXPRESO solicitó una entrevista al Cabildo para conocer qué se hará con estos espacios, cuándo llegarán los trabajos de mantenimiento y poda, si se prevén campañas de fumigación o coordinaciones conjuntas, con el mismo fin, con el Ministerio de Salud; pero no hubo respuesta a la solicitud.

Parques descuidados en el norte...Parque de los Alamos Alex Lima

“Nosotros solo queremos que no pase lo de años anteriores, y que nos atiendan. Todos los parques de la ciudad deberían estar hermosos, pero no es el caso. Mire por ejemplo el nuestro, aquí ni nos podemos sentar”, precisó Mery Villamar, de Samanes 2, mientras mostraba la espesura que lo rodeaba.

Allí, EXPRESO constató que pese al trabajo del vecindario por mantener pintado el parque, había deficiencias en el cuidado de las áreas verdes que empezaban a verse como una selva.