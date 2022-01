Repunte de casos. A una semana de que termine el 2021, Ecuador registró en su último informe vectorial 20.319 casos de dengue y adicional a ello, 19 fallecidos. Una cifra alta, comparada a la de 2020 que registró 16.407 enfermos, y 6 fallecidos.

Estos números son alarmantes para Aracely Álava Alprecht, exdirectora del Instituto de Investigación Leopoldo Izquieta Pérez, quien señala que al tratarse de una enfermedad endémica, Ecuador debería presentar menor cantidad de casos en cada año. Especialmente después de que Ecuador registró en 2020 y 2021 personas con cuadros de COVID-dengue.

“Las autoridades están apuntando al temor del coronavirus, pero no toman en cuenta la cantidad de dengue... De nada sirve el confinamiento si el mosquito que lo propaga vive entre nosotros, vive en el agua limpia, dentro de los hogares y esto empeorará si sigue así”.

Álava Alprecht lamenta que las campañas de difusión en temas de salud sean exclusivamente para evitar contagios del virus Sar Cov 2 y que la responsabilidad de vigilancia vectorial se delegó como una tarea más a las coordinaciones zonales, reduciendo a entrega de insecticida e inspección de criaderos.

No se registra información sobre el dengue para que la ciudadanía esté precavida Aracely Álava Alperecht

​Exdirectora del Instituto Izquieta P.

“A Dios gracias no nos ha venido la lluvia todavía, pareciera que no porque estamos con el fenómeno La Niña, pero con el clima no se puede afirmar completamente, eso puede variar. Yo tengo temor a lo que venga después de las lluvias.

Diario EXPRESO solicitó al Ministerio de Salud el detalle de las aciones que ejecuta la cartera de Estado para evitar el aumento de casos de dengue en 2022, además de las operaciones con el fin de prevenir los cuadros de COVID-dengue pero hasta el cierre de esta edición no respondió el requerimiento de información.

Para el médico José Luis Cañadas, la cantidad de casos y muertos registrados en el país también refleja el poco acceso que tiene la población a la salud, porque si es tratada a tiempo y con los debidos cuidados, se reduce el margen de mortalidad.

“Tiene que ver mucho la capacidad de un sistema y la posibilidad de acceder a tratamientos para que oportunamente sean curados; a veces es hasta geográfico porque los infectados son de comunidades que están alejadas de las instituciones y les cuesta trabajo llegar a una atención médica”.

Por ello, insta en que además de las acciones correctivas contra el dengue y la COVID-19 sugiere trabajar en un sistema preventivo. “No olvidemos que una población sana es una población productiva, que hace que los países avancen”.