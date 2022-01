En el Ecuador se han tomado 2’263.517 muestras para RT-PCR COVID-19. Otra buena parte también fueron hechas a través de los 55 laboratorios calificados para realizar este tipo de análisis. Uno de estos es Interlab, que ya ofrece el servicio de identificación de variantes. José Guevara Aguirre es su presidente ejecutivo, quien analiza el avance de la variante ómicron frente a un notable retroceso de la delta. Un escenario sobre el que este médico anticipa, de manera optimista, un futuro inmediato en el que la enfermedad que provoca el virus sea asumido como una simple gripe.

Doctor, estamos a punto de cumplir dos años de pandemia, ¿cómo nos está yendo hasta este momento?

Guayaquil triplica el promedio nacional de aumento de casos de COVID-19 Leer más

La COVID-19 realmente fue una catástrofe mundial, con una epidemia masiva y una letalidad importantísima que ha diezmado no solamente la salud de la población, sino también la parte económica de los países. Hoy, comparado con lo que hubo en el 2020 y 2021, en Guayaquil estamos viendo la mayor cantidad de infectados, pero con la menor morbilidad y mortalidad. ¿Por qué? Porque hubo una vacunación. La gran mayoría de los que se están muriendo son los no vacunados y los infectados por la variante delta. Sin embargo, está predominando una variante que es ómicron, la cual genera efectos menos dañinos y, hasta ahora, el contagio con esta variante podría ser visto como ponerse la tercera vacuna... para los que aún no se la han puesto; y la cuarta, para los que ya tenemos la tercera dosis.

En el mundo, la ómicron ha generado un contagio masivo. ¿Cómo estamos en el país?

La ómicron está 12 a 1, frente a la variante delta. El porcentaje de positivos que se hacen el análisis en Interlab está en el 85 %. Es decir, prácticamente la población que va a hacerse una muestra sale positivo. Pero la enfermedad es benigna. Usted puede estar conversando con una persona sin que esta presente síntomas o muy pocos síntomas. Y con muy poca necesidad de atención médica. Yo calculo que los próximos 15 días serán cruciales, porque ya pasó la ola del delta, que produjo un importante número de hospitalización en octubre pasado, un uso de cuidados intensivos, especialmente en los no vacunados.

¿Cuál cree que será el panorama de la pandemia con la declinación de casos de delta?

Se podría decir que estaríamos entrando a una fase en la que se analice la suspensión de las medidas restrictivas. Pero, antes de esto, es necesario que se analice si aún quedan contagios con delta y si aún hay población importante de no vacunados. Hay zonas en el país que tienen baja vacunación. Por ellos debemos mantener las restricciones. Guayaquil es una de las ciudades con mayor número de vacunados del país.

En EE. UU. y España, por los efectos no tan complicados de ómicron, se revisó el tiempo del aislamiento. ¿Es posible considerarlo también en el país?

El Supremo de EE.UU. bloquea el mandato de vacunación de Biden para empresas Leer más

Desde el 15 de diciembre el ómicron inició una curva hacia arriba y para el 30 de ese mes superó al delta. Y en estos primeros días de enero, el ómicron lo supera 12 a 1. Creo que la próxima semana todos los resultados que den positivos serán por ómicron. Si es así, y todos estamos vacunados, va a pasar ya como una gripe. Como no impone tanta hospitalización, sino 4 a 5 días de aislamiento, y al quinto está negativo, va a ser un período en el que habrá menos disminución de la parte laboral. Eso es bueno para la economía del país.

Pero para esto habrá que confirmar que ya no hay delta.

Debemos insistir en que el Gobierno haga genotipificación, es más barato. Aquello de la secuenciación es un procedimiento largo y costoso. Y no se puede hacer mayoritariamente. Las únicas que se importó para secuenciar delta se acabaron. Fueron 3.000 muestras.

¿Será la tercera ola, la de ómicron, la definitiva?

No podría afirmarlo, pero hay buenas noticias. El ómicron prácticamente viene a ser como una vacuna para todo el mundo. Tras contagiarse, tendrá anticuerpos por unos cuatro meses.

José Guevara es médico por la Universidad de Guayaquil y se especializó en endocrinología en universidades de Chile y Miami. AMELIA ANDRADE

EL CONTEXTO: Tras casi dos años de la emergencia sanitaria, se reconoce oficialmente 578.525 positivos históricos de la enfermedad, según el último reporte del Ministerio de Salud Pública (MSP). La cifra de muertos confirmados con COVID-19 es de 24.235. Hay 9.887 fallecidos probables, lo que suma 34.122 defunciones.