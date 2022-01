El silencio municipal ronda al Centro de Bienestar Animal

Rescate y ayuda para los animales desahuciados son parte de las acciones que el Municipio ha dicho que ejecutará a través del Centro de Bienestar Animal, que se está construyendo en la avenida Francisco de Orellana. Pero más allá del costo de la edificación y las promesas, que las promueven la institución y la alcaldesa Cynthia Viteri, a través de sus cuentas oficiales en Twitter, surgen una serie de preguntas que quedan en el aire, entre ellas las relacionadas a la inversión operativa. Y es que una vez edificada la obra, quién y cuánto se invertirá en el mantenimiento, por ejemplo.

EXPRESO solicitó una entrevista al Cabildo para conocer los planes a futuro, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta al pedido y tampoco, aun cuando en un boletín de prensa anunció -otra vez- los servicios que el espacio tendría; habló de cuánto les costaría mantenerlos, pese a que este Diario hizo la consulta.

Pero la inversión, como advierte la ciudadanía, no es la única duda respecto a la obra, sino la forma en que se erigirá.

EXPRESO consultó a distintos grupos de ayuda animal sobre los temas que merecen mayor atención y deben ser consultados en la infraestructura. Y al igual que la comunidad lamentaron que más allá de lo que ya se sabe, exista hermetismo.

Para todos, uno de los proyectos fundamentales que se deben promover, sería la concienciación y solidaridad hacia las mascotas abandonadas. ¿Cómo se ejecutarán las campañas? ¿Cada cuánto tiempo o con qué aliados y hacia dónde apuntarán?, son preguntas que, a juicio de Yvonne Roca, de Rescate Animal Ecuador (FRAE), y Katiuska Delgado, de Refugio PANA, no están claras. Y es que si no se hace un trabajo de fondo, el lugar quedará como un simple refugio, que a la larga, será utilizado para que las personas abandonen a sus animales de compañía; alertaron ya el año pasado expertos en planificación urbana a este Diario.

Aquí no hay planificación, ni información actualizada de la situación de los animales que viven en la calle, ni los problemas en torno al maltrato. Con base en qué entonces arman planes y miden sus resultados, no calculan si están teniendo un impacto en la fauna urbana.

Yvonne Roca



directora de FRAE

Roca y Delgado aseguran que participaron en la planificación inicial del centro, fueron consultadas junto a otras fundaciones sobre las actividades y la logística; pero tras las reuniones, no hubo más contacto. Desconocen si acogieron entonces sus recomendaciones. Lo que han visto es aquel plan inicial de operaciones que conocieron y se acordó, es distinto al presentado al público.

Hecho. Del centro se sabe que cuesta $ 1’885.247,26, tiene una superficie de 52.600 metros cuadrados y 1.667 metros cuadrados de construcción.

Fundaciones. Organizaciones privadas actúan con bajos presupuestos. Miguel Canales Leon

Por ejemplo, para ambas el centro no debería estar en la Francisco de Orellana, debido a que la calle es bastante congestionada. “El ruido de los vehículos no es adecuado para su convivencia, el ruido no debe ser parte de su entorno”, señaló Roca.

Las especialistas consideran que incluso planes como el de entrenamiento de animales rescatados para volverlos mascotas de compañía es poco planeado y muy costoso, puesto que estos deben cumplir una serie de características innatas que los vuelvan aptos para esta labor. Explican que, además, no hay un estudio actualizado del número de animales callejeros y de los sectores en donde hay más casos de maltrato. Estos son los factores que deberían decir cómo actuar, de qué manera y por cuánto tiempo, a fin de generar un cambio.

Urge que un video de un animal que es maltratado se vuelva viral para que las autoridades actúen y brinden ayuda inmediata. De lo contrario, todo quedaría simplemente en una queja que no es atendida, que solo duele... La ciudadanía está ayudando a que se muestre la gravedad y realidad del problema.





Katyuska Delgado



presidenta del refugio PANA

“Si nadie dice cómo hará eso y si lo tienen contemplado, entonces de poco o nada servirá el lugar. Y nadie sabe si está previsto actuar en los sitios afectados. Que haya un centro no es mal, nunca lo será; pero hay que tener claros sus lineamientos, todos, para que no fracase el proyecto”, piensan.

Lorena Guillem, de Fauna Azul, que atiende a gatos de Puerto Azul y zonas aledañas, considera que las acciones del Municipio no son erróneas, pero deben incluir las recomendaciones de las organizaciones de gran y mediano alcance, para que se trabaje en distintas áreas de la ciudad y de forma simultánea.

Especialistas hacen énfasis en la necesidad de que existan más campañas de adopción y de concientización. Miguel Canales Leon

Pilar Salazar, de la Fundación Almanimal, apunta de igual manera al trabajo en equipo sobre todo para frenar la sobrepoblación de varias especies de fauna urbana.

El problema no se sitúa en la construcción del refugio para la ayuda y rehabilitación de las especies, advierte, sino a la planificación y estudios previos de la situación, que es desconocida incluso por organismos privados de ayuda; y a falta de normativa moral y legal. Para la ciudadana Jenny Chérigo, de Los Ceibos, es inconcebible, por citar solo un caso, que se continúen vendiendo animales en la calle o se los halle incluso siendo trasladados en espacios públicos, a la vista de todos. “Ahí hace falta cárcel. Nuestra normativa también falla. Yo no estoy en contra del centro, me parece bien. Mas, para que funcione debe haber otras acciones, y de esas no conocemos nada”, dijo.