El video de apenas 45 segundos causó indignación. Un hombre lanzó contra el piso a un perro, dejándolo sin movimiento; mientras se escuchar ladrar y aullar a otros perros del sector. El hecho ocurrió en Lomas de la Florida, la noche del pasado 15 de enero.

Este 19 de enero, luego de las quejas y alarmas ciudadanas, personal de la dirección de Bienestar Animal acudió al sitio para atender la denuncia. El maltrato, según informó hace unos minutos el Cabildo, es ejecutado por el propietario agresor de la mascota, quien tiene problemas de adicción a las drogas y enfrenta denuncias de maltrato verbal hacia sus vecinos.

Pedro Arteaga, comisario municipal, impuso una multa al agresor. “Según la ordenanza municipal se le otorga al agresor la multa de dos salarios mínimos, 24 horas de trabajo comunitario y 8 horas de charlas de bienestar animal, más el retiro del animal ya que se encuentra en estado de abandono”, indicó. Una vez que el perro reciba cuidados veterinarios y se recupere será puesto en adopción.

El video me hizo llorar, juro que me hizo llorar. No comprendo por qué hay gente tan mala y miserable en la Tierra. Que dolor, que asco de sociedad. Si no hay cárcel, cualquier pena va a resultar inútil para este ser, que luego repetirá la acción con otros animales y hasta personas. Margarita Gándara,

​habitante de La Garzota

A consecuencia del golpe, el animal quedó con una de las patas heridas. Cortesía

Ana Belén Manzano, veterinaria municipal, informó que la mascota presenta una fractura en su pata delantera derecha y una herida en su ojo derecho.

Que miseria la que tienen que vivir los animales en este país , en esta ciudad. Este antisocial debe ser sancionado, por favor si conocen el paradero del perrito, escriban por DM , hay que alejarlo de manos de ese anormal. @CynthiaViteri6 @alcaldiagye https://t.co/DYrk2Nndn5 — Somos RA (@RescateAnimalEC) January 19, 2022

Para la ciudadanía, esta sanción es blanda. "No entiendo por qué no hay cárcel para alguien que lanza al pobre animal con tal fuerza contra el suelo. ¿Acaso no les dolió ver como se golpeó? Somos una sociedad horrible. Espantosa. No entiendo el grado de violencia. Aquí las leyes deben ser severas", recalcó Marina Albán, habitante de Sauces 3.