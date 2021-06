Desde una motocicleta echan como basura a dos gatitas, en el suroeste de Guayaquil

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos gatitas fueron abandonadas por una pareja en el suroeste de Guayaquil. La criticable acción ocurrió en la ciudadela La Chala, el viernes anterior, pero el caso se difundió en las redes sociales en las últimas horas.

En la filmación se observa a la pareja llegar al sector a bordo de una motocicleta. La mujer, quien iba en el asiento de atrás, abre una mochila roja y la mueve para que dos gatas caigan al suelo.

Posteriormente, los motorizados se van del sitio, dejando ahí a las mascotas. Del hecho se hizo eco la Fundación Rescate Animal, a través de su cuenta de Twitter.

Las felinas fueron rescatadas por moradores de la zona y ahora se les está buscando un hogar.

Según comentó una de las ciudadanas que ayudó a las gatas, Malena Vega, a una de ellas, al ser acogida, "le estaba dando un infarto, pero se la pudo estabilizar". Por ello se esperó a que esté bien para buscarles una familia.

Exhorta a las autoridades a que localicen a los implicados para que reciban la sanción correspondiente.

No los abandonan, los condenan a morir. Se percibe que no saben de calles, de autos, motos y para muestra a uno de los gatitos casi lo atropellan. Necesitamos sancionar estos actos inhumanos, los animales no son basura y ni ase, porque la basura no se bota en la calle.

@melmeb

·usuaria de Twitter que reaccionó al video