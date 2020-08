La venta de especies animales en las calles continúa e indigna a los guayaquileños

Ya paren. Hagan más control. Metan a esos vendedores a la cárcel. Son apenas algunas de las frases que repiten una y otra vez decenas de guayaquileños al confirmar que en las calles de la ciudad, continúan vendiéndose animales en las calles.

Solo esta semana, según informó el Municipio de Guayaquil, a través de un comunicado, en las calles Chile y Manabí, la tarde de este lunes 17 de agosto, el agente de control metropolitano, Manuel Avilés Salavarria, vio que un hombre estaba vendiendo a un loro que guardaba dentro de una caja de cartón pequeña. Y notificó el hecho a la Unidad de Protección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, que se encargará de devolverlo a su hábitat.

La semana pasada, en cambio, una agente metropolitana, encontró a un vendedor ambulante ofreciendo un cachorro a los transeúntes en plena avenida Olmedo. El animal fue retirado y puesto a disposición de la Jefatura de Bienestar Animal de la Dirección de Salud de la Alcaldía de Guayaquil, que a su vez trasladó el caso a las organizaciones de rescate animal para que le encuentren un hogar.

Según la ordenanza municipal, a quienes se dediquen a la venta de animales en la calle se los multa con el 10% de un salario básico unificado por cada animal. Sin embargo este punto, tal como lo ha publicado EXPRESO en ocasiones anteriores, genera críticas por parte de los grupos animalistas, ya que aseguran que son escasas o nulas las veces que se impone la sanción.

Respecto a los casos aquí detallados, este Diario preguntó al Cabildo si la sanción fue impuesta, pero hasta la publicación de la nota la respuesta no llegó.

Ante ello, ciudadanos como Carla Mendoza y Rodolfo Alvarado, ambos del norte de Guayaquil, hacen un llamado a que los controles se mantengan y, más aún, a que sean los mismos guayaquileños quienes eviten hacer estas compras. "Si no hay clientes, el negocio se detiene. Hay que hacer consciencia de una vez por todas. Que quienes se dedican a estos negocios merecen ser sancionados es verdad, pero si la multa no llega está en nosotros detener ese tipo de comercio", manifestó Alvarado.

No es justo que esto siga pasando. Y la culpa no es solo de la autoridad y la falta de control que aún se ve, no. La culpa la tiene la misma ciudadanía que no entiende que vender a especies, cualquiera que esta sea, en la vía es una forma también de maltrato.

Agustín Llerena,

​habitante de Álamos Norte