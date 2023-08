La imagen negativa del colegio Ana Paredes de Alfaro, en las calles Sucre y Chimborazo, centro de la Guayaquil, era desalentadora e insalubre. Y ahora, tras siete años de abandono, en este edificio patrimonial municipal finalmente se anunció una intervención. La que por años ha venido solicitando la ciudadanía.

La comunidad alza la voz y exige dar solución a los problemas del barrio Leer más

Tras siete años en el olvido y siendo el blanco de infractores y hasta de delincuentes, el edificio dónde funcionaron este colegio además del César Borja Lavayen, está siendo intervenido con limpieza y remoción de escombros. Para muchos, como relató EXPRESO en un reportaje pasado sobre el Ana Paredes, el lugar funcionaba nada más que como letrina. La fetidez que allí se percibía era insoportable, aseguraron.

"Taparse la nariz e ir incluso con mascarilla no servía de nada. El mal olor se percibía a cuadras y aún lo hace... El sitio es el lugar público de todos. Es lamentable", advierte Sonia Ledesma, ciudadana que espera que la intervención logre realmente recuperar el espacio

En esta acción, participan las direcciones municipales de Gestión de Patrimonio Cultural, Justicia y Vigilancia, Obras Públicas y Planificación Urbana.

Además del mantenimiento, según lo dio a conocer la Municipalidad a través de un comunicado, se realizará el levantamiento topográfico y el relevamiento del edificio. Esto, a fin de actualizar la data existente sobre la edificación patrimonial para definir, en una mesa técnica, las readecuaciones que se realizarán en la infraestructura.

Maleza y daños en las estructuras es lo que se observa en las instalaciones. Cortesía

Insalubridad y veredas convertidas en dormitorios preocupan a la comunidad Leer más

La dirección de Gestión de Patrimonio Cultural busca recuperar la identidad de Guayaquil y la historia que albergan edificaciones antiguas, que como ha venido relatando este Diario han quedado relegadas y estancadas en el tiempo.

Hasta ahora, se ha planteado que el edificio funcione como una extensión de la Biblioteca Municipal y un centro de arte y exposición de la cultura guayaquileña. Sin embargo, luego de los estudios técnicos pertinentes, se establecerá su función definitiva, asegura el Cabildo.

En un reportaje anterior, el historiador guayaquileño y coordinador institucional del Municipio de Guayaquil, Melvin Hoyos, habló sobre el estado en el que se encuentra el colegio Ana Paredes; institución que aseguró sencillamente no servía para albergar al Archivo Histórico del Guayas, tras su eventual embargo; que es otro de los fines de la estructura, según las autoridades en su momento dijeron.

"Si llegara a servir y se lo usara para ese fin la inversión para habilitar el edificio será millonaria. Demasiado alta", detalló Hoyos en ese entonces

Le puede interesar la siguiente nota: Melvin Hoyos: "Para albergar el Archivo Histórico al castillo se requiere $ 90 mil"

En curso un plan para el traslado del Archivo Histórico https://t.co/RBS416KeTR — Noé Rama (@noe_z) July 5, 2023

Las aguas servidas estancadas irritan a los moradores de Urdesa Central Leer más

Frente a los trabajos que ahora se están ejecutando, la ciudadanía se limita a decir que espera a que sean permanentes las intervenciones. "No puedo decir que me alegro por lo que están haciendo porque simplemente estas acciones no van a recuperar la estructura. No se trata solo de limpiar y colocar, por ejemplo, puertas o ventanas, que ya hasta se las han llevado. Se trata de evitar que esos soportales sirvan de refugio a personas que incluso consumen drogas. Cuando se habla de recuperar espacio, pues hablamos de recuperarlo de forma integral. Realmente no creo que eso pase, ojalá y me equivoqué", señaló Carlos Mórtola, habitante del centro de la ciudad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!