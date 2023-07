EXPRESO le ha dado seguimiento al Archivo Histórico del Guayas tras el eventual embargo. Hoy, Melvin Hoyos, actual funcionario municipal, explica qué acciones pueden darse y revela las condiciones del sitio donde podrían ir los bienes: el castillo Espronceda. También dialoga sobre su rol en la actual administración.

Usted le dijo al alcalde que el mejor sitio para albergar al Archivo Histórico es el castillo Espronceda, pero faltaría adecuarlo, entonces, ¿cuánto le costaría al Municipio eso?

Para poder ser útil el castillo Espronceda y dar servicio a la comunidad se requiere habilitar un proyecto que hice hace bastante tiempo y que ahora perfectamente sirve... Se puede hacer una inversión no mayor a los $90.000 y después continuar con los trabajos para convertirlo en el lugar donde funcione el Archivo Histórico del Guayas; y por qué no traer al mismo sitio, porque hay espacio de sobra, al Archivo Histórico de la ciudad que se encuentra en la biblioteca municipal, la biblioteca Carlos Rolando. La habilitación integral del castillo sería de $ 1,5 millones.

Hizo la sugerencia, ¿qué pasó después? ¿La aceptaron?

El alcalde Aquiles Álvarez me dijo que me ponga en contacto con el concejal Raúl Chávez y que le entregue el proyecto a la dirección de Patrimonio. La persona entendida en estos temas es el arquitecto Johnny Ugalde y se lo entregué a fin de que pueda revisarlo y darse cuenta que resolvería el problema del Archivo Histórico del Guayas.

¿Cómo está ahora?

Yo creo que con los 90.000 dólares le pueden poner piso, habilitar cables, lámparas, piezas sanitarias. No tiene nada, (el castillo), está en crudo, falta arreglar mucho en los tres pisos. Creo que con esos $ 90.000 no queda lista para uso al público; queda lista para albergar al Archivo; ponerle microclima adecuado y mantener los documentos y libros mientras se termina el proyecto.

El hecho del traslado de los bienes representa un riesgo. ¿El Cabildo está preparado?

Desconozco porque no soy la persona a cargo de eso. Soy un buen intencionado empleado municipal que tenía el proyecto que podía ser de utilidad para salvar el Archivo y lo di a conocer al alcalde. Ese proyecto lo tengo desde la época de Cynhtia Viteri. ¿Qué van hacer? ¿Qué va a pasar? Eso lo puede responder la doctora María Isabel Silva (directora de la Unidad Técnica de Patrimonio).

¿Qué opinión tiene sobre el traspaso de competencias del espacio ahora al Municipio?

Que absorba también al personal que maneja y ha manejado al Archivo Histórico del Guayas. No es posible ni viable, a juicio personal, que venga el físico (libros, documentos) y personal que conoce no venga. A juicio personal, lo que cabe aquí es preguntar en la dirección de Patrimonio cuáles son los resultados del análisis realizado por el arquitecto Ugalde y lo que estaba por decidirse si era el castillo o el viejo colegio Ana Paredes.

Afuera de ese colegio la imagen es desalentadora...

Sencillamente no sirve para esto y si llegara a servir sería una inversión millonaria la que habría que hacer para poder habilitar ese colegio para un fin como ese.

Saltemos del Archivo a la administración de la que ahora forma parte. ¿Ya hubo transición?

Estoy de coordinador institucional que, a juicio personal, creo que es algo así como un asesor. Hasta el momento he hecho algunas asesorías de tipo histórico, sobre todo vinculadas a la fundación de Guayaquil. Lo que estoy haciendo es posicionar la verdad sobre el tema. Nunca me habían hecho caso con respecto a que habría que llevarle el arreglo floral del 25 de julio que le colocan a Francisco de Orellana a Sebastián de Benalcázar, en el parque España. Orellana aparece aquí en 1538 y el que estuvo aquí en 1535 fue Benalcázar. Este año se cambia eso, la dirección de Promoción Cívica coloca la ofrenda floral con la presencia del alcalde. Ese tipo de cambios estamos generando, con asesoría en el cambio de la historia y por ahí va la cosa.

Ahora vamos a hablar sobre el patrimonio local. ¿La nueva directora conoce de los bienes que se encuentran en peligro, como lo dio a conocer EXPRESO o la situación no ha cambiado?

Aquí no va a cambiar nunca el hecho de que hay un grupo de casas y un grupo de edificaciones que están en riesgo, que hay un grupo de edificaciones que deben ser desvinculadas de la lista de patrimonio, y otro grupo que deben ser atendidas lo más pronto para evitar desgracias. No ha cambiado en nada. No sé las nuevas políticas respecto a cómo va a ser enfrentado estos problemas. La directora de patrimonio conoce por mi propia boca los casos más urgentes y tiene una gran suerte, tiene a su lado al más increíble experto en patrimonio en Guayaquil, el arquitecto Ugalde. Él le puede decir esto se puede hacer y esto no.

¿De ahí nace el problema, la falta de recursos?

Claro. Si nadie te da el dinero cómo puedes resolver el problema si todo cuesta plata y por qué nadie te da el dinero, simple: porque le quedó a Aquiles Álvarez una montaña de deudas y una caja vacía casi. Yo no sé francamente cómo podrá este año atenderse ese tipo de problemas y creo una injusticia gigantesca generar algún tipo de presión para que él pueda resolver el problema que no se puede resolver sino con dinero. Creo que habrá que esperar a que venga el presupuesto 2024 para ahí sí priorizar el tipo de inversiones y resoluciones.