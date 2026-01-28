“Se han recaudado casi 40 millones de dólares”: Aquiles sobre impuestos municipales

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aseguró en su enlace radial de este miércoles 28 de enero que la recaudación de impuestos municipales ha tenido un desempeño “exitoso” en las primeras semanas del año. Según detalló, hasta el 25 de enero se habían superado los 36 millones de dólares y, al cierre más reciente, la cifra rozaba ya los 40 millones.

"Ha sido un ´éxito superamos los 36 millones de dólares hasta el 25 de enero. Ayer cerramos cerca de 40 millones de dólares, 19 millones han sido recaudados por sistemas digitales", comentó.

Álvarez también se refirió a los comentarios por las filas registradas en días anteriores en el Palacio Municipal. Sostuvo que se han habilitado ventanillas universales en distintos sectores de la ciudad y que, en jornadas de alta demanda, incluso se ha atendido desde las 06:00 en la sede principal.

En cuanto a los descuentos por pronto pago, recordó que el 31 de enero concluye la rebaja del 9 % en el impuesto predial. A partir del 1 de febrero, el beneficio será del 8 % y disminuirá progresivamente hasta junio. “Queremos ayudar a la gente de alguna manera”, expresó el alcalde, al insistir en que estas medidas buscan aliviar la carga económica de los contribuyentes.

Álvarez afirmó que los valores obtenidos superan los registrados en 2025, 2024 y en años anteriores. En su intervención, atribuyó este incremento a una gestión más eficiente, en contraste con lo que describió como desidia municipal.

Escena. Largas filas en los exteriores del Palacio Municipal de Guayaquil en ocasiones anteriores Cortesía

Ciudadanía espera ver obras con lo recaudado

Sin embargo, mientras las cifras crecen, en varios sectores de la ciudad persiste la percepción de que los problemas cotidianos no avanzan al mismo ritmo. Baches, calles deterioradas, falta de mantenimiento en parques y deficiencias en el alumbrado público son reclamos recurrentes entre vecinos que esperan ver reflejados los impuestos en obras concretas.

“Está bien que recauden más, pero uno quisiera ver las calles arregladas. Aquí cuando llueve se hacen lagunas y nadie viene a solucionar”, comentó Rosa Paredes, moradora del sur de la ciudad. En el norte, el comerciante Luis Mena coincidió: “Pagamos puntuales porque si no hay multas, pero necesitamos más seguridad y espacios públicos en buen estado. Eso también es calidad de vida”.

Así, aunque el Municipio resalta los resultados económicos como una señal de fortalecimiento institucional, para buena parte de la ciudadanía el debate va más allá de cuánto se recauda. La expectativa está puesta en cómo y dónde se invierte ese dinero, en una ciudad que arrastra demandas históricas de infraestructura, servicios básicos y seguridad.

