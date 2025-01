¿Qué pasa si un ciudadano no paga la Contribución de Mejoras en Guayaquil?

No afectará el impuesto predial de 2025, aclara concejal. Falta de pago genera intereses y mora, confirmado por autoridades

En los inicios de enero de 2025, el descontento ha crecido entre los habitantes de Guayaquil respecto al Impuesto Predial Urbano y la Contribución Especial de Mejoras (CEM). Los ciudadanos expresan preocupación por no observar mejoras palpables en sus barrios correspondientes a la recaudación de estos tributos, lo que ha encendido debates y quejas entre la ciudadanía.

¿Qué ocurre si no se paga la CEM?

A pesar de la controversia, la concejal Emily Vera aclaró en septiembre de 2024 que la falta de pago de la CEM durante el año anterior no inhibe la capacidad del contribuyente de cumplir con el impuesto predial del año siguiente. ““Lo que va a pasar es que usted va a poder pagar sus predios 2025, pero no va a poder pagar su CEM 2025; como en cualquier pago, tiene que estar al día en el año 2024 para poder pagar el 2025. El impuesto predial no se afecta de ninguna forma”, explicó Vera, cuyas palabras fueron recogidas por la página oficial del Municipio.

Además, el análisis de la distribución del pago de la CEM revela que el 72% de los contribuyentes paga entre 1 centavo y 20 dólares, mientras que el 30%, enfrenta montos más elevados. Estos costos varían en función del avalúo de las propiedades y las mejoras ejecutadas en el período de 2015 a 2022.

Este jueves 16 de enero EXPRESO se contactó con la concejala Nelly Pullas también advirtió que la falta de cancelación del impuesto conlleva la acumulación de intereses y mora, punto en el cual coincide el abogado Mario Mosquera al confirmar que las consecuencias de no liquidar este tributo se limitan a intereses y mora solamente.

Antecedentes y regulación del CEM

La concejal Emily Vera recordó que el CEM no es un tributo reciente, sino que se introdujo mediante una ordenanza de 1996 y su primer cobro se efectuó en el 2015, abarcando el período de 2000 a 2014. Posteriormente fue establecido que la recaudación para el período de 2015 a 2022 debía efectuarse en 2023, aunque esto no se llevó a cabo por la administración municipal anterior.

Vera detalla que lo recaudado por el Municipio es de un mínimo de 140 millones de dólares para reinversión, distribuido en un lapso de siete años, es decir, aproximadamente 20 millones de dólares anuales destinados exclusivamente a reinversiones municipales, sin poder ser destinados a gastos corrientes.

