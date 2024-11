Santa Elena, sin agua potable por 24 horas

La provincia de Santa Elena no tendrá agua potable durante 24 horas. El corte se llevará a cabo desde las 7:00 de este martes 12 de noviembre hasta el miércoles 13 de noviembre, según anunció en un comunicado la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de la Península (Aguapen); dando cabida a un sinfín de reclamos por parte de la ciudadanía que, advierte, estar "harte de los malos servicios en la provincia"

En el comunicado, publicado en las cuentas oficiales de la entidad, se informa que se realizará un mantenimiento preventivo y correctivo en los módulos de potabilización de la planta de agua potable, en Atahualpa. Estos trabajos afectarán el suministro de agua potable para la población.

“La intervención es necesaria para mantener la sostenibilidad técnica y asegurar la calidad del agua que consumen los usuarios, cumpliendo con los estándares de la Norma INEN 1108”, indica el anuncio.

Aguapen asegura que estas tareas son imprescindibles para garantizar un servicio de calidad, conforme a los estándares técnicos y de salubridad. La entidad recomienda a sus usuarios abastecerse con antelación.

“Es fundamental almacenar suficiente cantidad de agua para satisfacer las necesidades básicas durante el tiempo que duren los trabajos de mantenimiento, para así evitar mayores inconvenientes”, señala Aguapen.

La ciudadanía se queja del servicio

La noticia del corte ha generado preocupación e indignación entre los usuarios. “Estamos de mal en peor en la península, sin energía eléctrica y ahora también sin agua potable. El problema es que dicen 24 horas, pero suelen extender el tiempo. Además de que 24 horas es muchísimo”, reclamó la moradora Azucena Neira.

Carolina Acevedo, quien vive en La Libertad, se quejó de la misma situación. "No es la primera vez que pasa algo así, el servicio que da Aguapen es pésimo, en todo. Si recibimos el agua, pues lo hacemos en mal estado; a veces de color amarillenta u oliendo mal; además de que el servicio de alcantarillado es un dolor de cabeza. Es horrible y nunca nadie te atiende nada", sentenció.

Sobre este último punto, guayaquileños que habitan en la ciudadela en Costa de Oro en Salinas, se quejaron. Advirtieron que por años continúan viviendo entre agua putrefactas y verdes. "Se supone que nos pusieron redes de alcantarillado hace un año, pero aún hoy estas aguas se desbordan. Yo no sé si no les colocaron las debidas cubiertas a los equipos, a las redes. Pero todo huele a animal podrido, muerto. Las agua llegan y cubren los patios. Recorran Costa de Oro y verán como huele todo. La semana pasada que estuve en casa, no me quedé más de un día. La cuestión es que toda la zona hasta llegar a San Lorenzo, cerca del Malecón, olía igual. Todo el mal olor venía de las redes y alcantarillas. Nos están intoxicando", sentenció Alicia Cajamarca, residente.

Foto referencial. Durante el apagón masivo, Santa Elena se ha visto ya de por sí afectada por los cortes de agua.. Cortesía

Cortes más severos para los próximos días

Los trabajos de Aguapen, según ha dicho la entidad, se realizarán en dos fases: la primera será este martes 12 de noviembre y la segunda se llevará a cabo el martes 19 de noviembre, desde las 07:00, con una duración de 48 horas.

Sobre este anuncio hay reclamos que advierten ya de demandas colectivas. "¿C´´ómo nos van a quitar 48 horas el agua? Por Dios, ¿están locos? ¿Tenemos acaso una piscina para albergar tanta agua, es una tontería. Puedo tener una cisterna, tanques de agua..., pero nada me alcanzará para abastecerme dos días. Eso no tiene sentido. Pero en lo más mínimo. Esto podría dar paso a una demanda ciudadana. No nos pueden tratar así. Ahora resulta que todos los servicios que tenemos son paupérrimos. Las autoridades deben respetar al usuario, y eso en la provincia de Santa Elena no pasa", sentenció la ciudadana Viviana Ponce.

