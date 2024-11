Guayaquil se queda sin agua por 19 horas: ¿Qué zonas están afectadas?

Otra vez decenas de sectores de Guayaquil se quedarán sin agua, y frente a ello la ciudadanía reconoce estar indignada. Según el comunicado emitido por Interagua este 4 de noviembre, a fin de rehabilitar el acueducto de 1050 mm, en las calles Tungurahua y Brasil, decenas de sectores se quedarán sin el servicio de agua potable por 19 horas.

La interrupción se dará entre las 22:00 del jueves 7 de noviembre y las 17:00 del día siguiente. Ese horario ha dado cabido a que las críticas se multipliquen, más aún ahora que persisten los apagones.

"¿Por qué seguimos con los cortes de agua cada semana? ¿Qué pasa con este servicio?. Siempre es lo mismo con ellos, además que nunca cumplen con la hora de finalización de los trabajos. Estoy harto de vivir situaciones de este tipo. Siempre dicen que se dan tremendos cortes por mejorar el servicio, pero ese buen servicio jamás llega. ¿Tanto le cuesta al Municipio corroborar que Interagua está haciendo un buen trabajo? ¿Por qué nadie fiscaliza a ese consorcio", se quejó Diego Serrano, habitante de Urdesa, una de las zonas afectadas por la falta del servicio.

¿Qué sectores son los afectados?

Según el comunicado, entre las zonas afectadas constan puntos del norte, sur, centro, este y oeste. En el norte, por ejemplo, Urdesa Norte, Urdesa Central, Lomas de Urdesa, la ciudadela Las Garzas y la zona del San Marino se quedarán sin agua.

Calles como la Ayacucho, Brasil, Colón, Huancavilca, la 9 de Octubre, Gómez Rendón, Venezuela, Diez de Agosto, Los Ríos, Chimborazo, Eloy Alfaro, Chile y Tungurahua, integran también la lista.

Que durante la ejecución de las trabajos, Interagua abastecerá del servicio a hospitales y centros de atención prioritaria a través de tranqueros, anunció. Pero esta promesa ni satisface ni la creen en su totalidad los usuarios.

"Ha pasado que en determinados colegios y hospitales no hay suficiente agua. ¿Y al preguntar por qué? Lo que nos dicen es que ni un tanquero se ha aparecido por la zona. Me cuesta creer que serán 19 horas sin agua las que viviremos. Que guardemos agua, dicen; que por eso avisan con tiempo. ¿Será que Interagua cree que tengo una piscina gigante y que ahí voy a reservar agua para casi todo un día? Por favor, que sea más coherente", se quejó Julián Cáceres, quien habita en la calle 9 de Octubre.

Las quejas se multiplican y apuntan a un trabajo mal planificado

Para la ciudadanía, como lo han dado a conocer en otras ocasiones, que haya una interrupción de 19 horas evidencia que Interagua "sigue cometiendo los errores de siempre".

"Interagua quita el agua justo después de un feriado. Quienes salieron por días de la ciudad, no tendrán ni cómo lavar la ropa. Y sin luz, Dios, no quiero ni pensarlo", denunció el ciudadano Marlon Romero.

Romina Caicedo, quien habita en Lomas de Urdesa, hace un llamado a que el Cabildo invierta en una obra que sea integral y que solucione de verdad el problema. "Las tuberías son obsoletas, no aguantan más. Años atrás ya hemos experimentando cortes similares, eternos. El mismo año pasado, hace unos meses incluso. ¿Y hay mejoras? No, ninguna. Ya no queremos vivir así", sentención.

