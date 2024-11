El Centro Histórico de Cuenca, un legado que Guayaquil puede imitar

Cuenca tiene todo lo que Guayaquil quisiera. Es la frase común que se escucha y con la que los guayaquileños resumen el hecho de haber sido testigos de experimentar, como turistas, lo que implica recorrer un centro vivo.

En el corazón de la capital de la provincia de Azuay, que hoy conmemora 204 años de independencia, a diferencia de lo que se observa en el Puerto Principal, hasta pasada la medianoche se observa a peatones, entre locales y turistas, caminando. Que recorren en grupo las orillas del río Tomebamba, hoy casi seco, a pie o en bicicleta; o que se instalan en las principales calles céntricas llenas de bares, galerías, restaurantes y restobares donde la música en vivo y el eco del festejo retumba sin miedo.

En Guayaquil el panorama, como lo ha venido detallando EXPRESO, es desolador. Calles como la Panamá, una de las pocas (por no decir la única, como advierten los residentes) que recuperó su brillo, se mantienen viva hasta las 19:00. Pasada esa hora, los visitantes empiezan a esfumarse.

Ni en el icónico y tradicional barrio Las Peñas, repleto de arte; ni en las escalinatas del cerro Santa Ana, que por décadas fueron sinónimo de diversión y bohemia, se observa a las familias -salvo en feriados, que se realizan eventos- paseando. Calles como la 9 de Octubre, Colón, Chile, Chimborazo, Aguirre, entre otras tantas donde hay todo tipo de boutiques, cafeterías y restaurantes, de igual forma mueren pasadas las 18:00.

Guayaquil. A diferencia de lo que se ve en Cuenca, pasadas las 18:30, de domingo a viernes, las calles permanecen desoladas. En apenas unas pocas se ve una que otra familia caminando. ALEX LIMA

“Es como si ya supieras que debes retirarte porque no hay nada más que ver. El centro es inseguro, está lleno de consumidores de drogas, indigentes, prostitutas y, por supuesto, de delincuentes. Está además sucio. Yo voy a Cuenca ahora siempre, por pasar tres días o incluso dos. Me hospedo en el centro o cerca de él porque tiene todo. Suelo ir a comprar ropa a las 21:00. Sí, a las 21:00. Hay vida. Gente en los parques, comprando flores a las 20:00 cerca de la Catedral; hay artistas en las veredas. No hay un rastro de basura y tampoco animales abandonados en la calle. Cuenca es el ejemplo de lo que toda la ciudad o su centro debe ser. Me alegra tanto ver su progreso”, señala el guayaquileño Norman Carrasco, quien habita en la décima etapa de la Alborada hace 28 años.

Sobreviviendo a los apagones

Aunque el clima favorece a las áreas verdes del centro de Cuenca, Guayaquil debe apostarle a lo mismo, a los detalles decorativos, así resulte más costoso. Es necesario.



Johnny Cóndor, planificador urbano

Durante esta época de apagones, incluso en las calles del Centro Histórico de Cuenca se ha visto a la ciudadanía paseando. Con focos recargables en mano o pequeños paneles solares o recargables colgando de los restaurantes, los visitantes han hecho de la jornada un recorrido agradable.

Daniel Saltos, arquitecto guayaquileño, fue testigo de ello. “Como en gran parte del país, las zonas estaban apagadas. Pero en los negocios había luces de todo tipo, incluso hubo cantantes que se conectaban a parlantes recargables. El Centro Histórico siguió siendo el Centro Histórico. Hubo seguridad, alteraron la agenda, todos se acoplaron y funcionó”, señaló; al hacer énfasis en que en Guayaquil urge que el diseño de calles sea cambiado para que atraiga más al turista y a los mismos guayaquileños.

El cabildo Porteño espera ejecutar el plan "agresivo" en 2026, con una ruta arquitectónica para recuperar el centro. EXPRESO

“Hay que peatonalizar ciertas calles o hacer que sean de apenas uno o dos carriles algunas para que se priorice la idea de caminar. El Municipio debe volcar a todo su personal a que lo recorra; debe trabajar en el aseo del Puerto Principal; volver más atractiva la Bahía; hacer pequeños paseos en el río, a orillas del Malecón como antes, pero en barcos que den el servicio de entretenimiento también, como antes lo hizo el Morgan; y debe sí o sí darle más oxígeno a través de parques”, señaló.

La comida como enganche; el río como imán

En reportajes anteriores, especialistas en temas de planificación urbana que con sus ideas participaron en el concurso que hizo EXPRESO precisamente para reactivar el centro de Guayaquil, hablaron de la urgencia de tener parques de todo tipo: grandes, medianos, de bolsillo; de espacios que sirvan para descansar y leer, y corredores gastronómico con una oferta variada que incluya comida local y de especialidad.

“En Cuenca ves de todo y mire qué bien les va. Es parte del éxito”, coincide la guayaquileña Mónica Tejar, especialista en turismo.

La avenida 9 de Octubre, el corazón vibrante de Guayaquil que no deja de sorprender Leer más

Carla Hermida, doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos, y directora del Departamento de Posgrados de la Universidad del Azuay, explica que el centro de la ciudad goza de una vida urbana activa gracias a que la zona nunca sufrió un vaciamiento como sí ocurrió en Quito y Guayaquil durante las décadas de los años 70 y 80. “En la década de los setenta y ochenta ocurrió un fenómeno de vaciamiento de los centros de estas ciudades. Las personas que vivieron en el centro compraron sus terrenos hacia las afueras y literalmente se vaciaron los centros, pero esto no se produce de un día al otro, sino en décadas”, reseñó: al hacer hincapié en que Cuenca logró mantener esta habitabilidad, lo que marcó la diferencia.

Cuenca: Desde los miércoles e incluso antes, los sitios permanecen llenos de comensales en sus restaurantes y turistas que, aun a las 21:00 o 22:00, recorren las boutiques. El día no importa. EXPRESO

(Lo invitamos a leer: El parque Centenario no está en el radar del turista)



En el centro de Cuenca hay que tener un equilibrio entre turismo y vivienda. Si el sector se vuelve turístico en su totalidad, el habitante se irá. Carla Hermida, doctora en Arquitectura

“De allí que hay diversidad en los usos de suelo, cohesión social y diseño urbano. Existen oficinas, viviendas, comercio, plazas, parques y esto hace que se pueda diversificar el uso del espacio. Además hay cohesión social: actividades para todas las edades, géneros y estratos. Hay inclusión, es visible. En el centro se puede convivir. Todos pueden convivir”, puntualizó.

Cultura Para los especialistas locales en Guayaquil urge llevar la cultura a la calle: conciertos, música en vivo, teatro en plazas y zonas que incluso puedan ser peatonalizadas.

Los parques y plazas de Cuenca, sin importar la hora, pasan llenos de grupos de amigos y familias. El reencuentro siempre tiene cabida en los espacios. CLAUDIA PAZAN

El diseño urbano, un punto clave

Para los especialistas consultados, el diseño urbano a escala humana que tiene el centro de Cuenca es otro factor determinante. Sus calles angostas y pensadas para el peatón, la altura de las edificaciones y toda la infraestructura que existe hace que las personas puedan caminar y habitar, detallan.

Para la doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos Carla Hermida, el siguiente paso que debe dar la ciudad es impedir que el Centro Histórico “se vuelque a procesos demasiadamente intensos de turismo” debido a que puede ser un factor que dé paso al vaciamiento de la habitabilidad. “Hay que tener un equilibrio entre el turismo y la vivienda. En el momento que Cuenca se vuelva un Centro Histórico turistificado la gente saldrá de ahí”, recalcó.

