La resiliencia, la otra cara del sector hotelero en Ecuador

La industria hotelera en Ecuador sigue en constante evolución, buscando adaptarse a los desafíos económicos y sociales que enfrenta el país como los apagones y la violencia. A través de alianzas estratégicas, diferentes actores en el sector están apostando por inversiones que fomenten el desarrollo y la reactivación del turismo en Guayaquil y en otros cantones de la provincia del Guayas.

Feria de Difuntos, un viaje a las raíces Culturales de Ambato Leer más

Una de las iniciativas más recientes en la ciudad es la transformación del antiguo hotel River Garden, ubicado frente al Malecón 2000, que optó por la línea de mercado del Double Tree, una marca emblemática de la cadena Hilton. Alejandro Bonilla, representante del hotel, mencionó a EXPRESO que “la idea es consolidar este local, que ofrece vistas espectaculares, como un referente en la ciudad”.

RELACIONADAS Wyndham Quito Airport cumple un año sin utilizar botellas de plástico

La estrategia de crecimiento incluyó la apertura de 15 plazas de trabajo directas y la proyección de duplicar la ocupación del hotel, aumentando las tarifas de un 40% a un 50%. “Con una inversión de medio millón de dólares se han realizado remodelaciones en áreas públicas y habitaciones, buscando crear un ambiente más confortable para los visitantes”, concluye Bonilla.

Expectativa Un mercado cambiante los mantiene con expectativas para los próximos años

Inversiones millonarias

Oro Verde invertirá más de $ 40 millones en siete nuevos hoteles Leer más

En la lista también aparecen iniciativas como la del hotel Oro Verde que, a finales de septiembre, anunció una inversión superior a los 40 millones de dólares para la expansión de sus operaciones y la mejora de sus servicios. La cadena tiene 9 hoteles en 7 ciudades de Ecuador y busca continuar su legado con ambiciosos proyectos de crecimiento y modernización.

Para Ismar Kourroski, director de la firma, este paso se ha dado “al ver que el país sí puede seguir adelante, Ecuador tiene potencial para mejorar su situación económica, su situación de turismo, de negocios. En este momento la ola está baja, entonces queremos surfear cuando la ola esté alta y para eso hay que prepararse ahora”, sostiene.

Inversión A pesar de la situación a nivel nacional, los hoteles no han dudado en seguir invirtiendo para recibir a más turistas.



Creemos firmemente en la inversión en el turismo en esta ciudad. Guayaquil tiene muchas cualidades que ofrecer y, sin lugar a dudas, hemos confiado e

Alejandro Bonilla

Gerente general Double Tree by Hilton



Otro ejemplo de reactivación hotelera es la creación de un nuevo hotel en General Villamil Playas. Santiago Parra, vocero Innovum, empresa encargada de la operación del próximo Hotel Courtyard by Marriott que se construye en este cantón, informa que este establecimiento contará con 98 habitaciones, un parque acuático y un spa. Con un desembolso de 17 millones de dólares, los accionistas de esta construcción apuestan por un crecimiento turístico a largo plazo.

“Creemos que estos momentos son cuando hay que hacer la inversión. Hasta 2027, esperamos que el escenario sea más favorable para todos. Todo es transicional, la pandemia nos enseñó eso. El mercado es sensible”, alega Parra.

Jorge Morales, gerente general del hotel Holiday Inn, coincide en creer que el sector turístico no puede dejar de invertir, a pesar de la violencia y la crisis energética. No hacerlo sería aislarse y salir de la competencia. “El turismo es un sector que reacciona rápidamente a los cambios, y siempre debemos estar atentos a las oportunidades. Las inversiones, de todo tipo, deben adaptarse a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los estándares de renovación de lencería, colchones y tecnología, son ahora requisitos básicos que demandan las nuevas generaciones”, asegura.

Cuatro restaurantes en Cuenca que te hacen enamorar de la gastronomía ecuatoriana Leer más

André Obiol, presidente de la Asociación Hotelera del Ecuador, destaca que este sector, que en los últimos años ha visto caer sus niveles de ocupación hasta en un 20% y 30 %, enfrenta desafíos significativos, pero resiste con inversiones que renuevan la infraestructura, y con estrategias de venta sólidas. “Los hoteles requieren inversiones visionarias. Esto es especialmente relevante en un contexto de crisis de ventas, donde factores como tarifas, demanda y ubicación afectan a los negocios”, manifiesta.

Obiol habla de las estrategias de resistencia que ha venido adoptando este sector para aplacar los efectos que dejan las crisis. “Entre los planes se incluye el refinanciamiento y la búsqueda de capital de trabajo a través de aumentos de capital y aportes de los socios. Se han explorado diversas estrategias, como créditos bancarios y, en algunos casos, la incorporación de nuevos socios”.

La clave, dicen los actores de este mercado, es levantarse y ser resilientes para aprovechar el potencial que tiene este mercado, atado al turismo de locales y extranjeros interesados por conocer las principales ciudades del país y las islas Galápagos. A ello se suman el turismo de negocios y corporativo, aún poco explotados..

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!