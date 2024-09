Wyndham Quito Airport cumple un año sin utilizar botellas de plástico

El hotel Wyndham Quito Airport cumplió un año sin emplear botellas de plástico como parte de su campaña "Plastic is Not So Fantastic", lanzada en septiembre de 2023. Durante este periodo, la empresa ha evitado el uso de más de 150 mil botellas plásticas, con el objetivo de reducir su impacto ambiental y fomentar prácticas más sostenibles entre sus huéspedes y colaboradores, señaló la firma, en un comunicado de prensa.

(Le invitamos a leer también: Más de 500 neumáticos, transformados en arte)

La campaña invita a los visitantes a utilizar botellas retornables o termos en lugar de productos desechables, como parte de los esfuerzos del hotel para reducir la dependencia del plástico de un solo uso. Además, los empleados del hotel han recibido capacitaciones internas para aplicar estas prácticas tanto en su entorno laboral como en su vida personal.

Quito: Influencers ambientalistas convocan a minga de limpieza en La Carolina Leer más

Florencia Burneo, gerente general del Wyndham Quito Airport, señaló, en un boletín de prensa, que este logro es importante para el equipo del hotel, ya que demuestra que, a través de la concientización y la educación, se pueden implementar cambios que favorezcan la sostenibilidad.

Desde su apertura en 2016, Wyndham Quito Airport ha implementado varias iniciativas ambientales. Entre ellas, destaca el uso de energía generada por paneles solares, el mantenimiento de un huerto local y el apoyo a pequeños productores mediante la compra de sus productos y la generación de empleo. Estas acciones forman parte de un enfoque más amplio que busca integrar la sostenibilidad en las operaciones del hotel y en su relación con la comunidad local.

Con este tipo de iniciativas, el hotel busca seguir promoviendo prácticas responsables dentro del sector hotelero, en línea con su compromiso de reducir su impacto ambiental y contribuir al bienestar de su entorno.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ